У России остается скепсис в достижении урегулирования в Газе, заявил Лавров
12:03 13.10.2025 (обновлено: 12:10 13.10.2025)
У России остается скепсис в достижении урегулирования в Газе, заявил Лавров
У России остается скепсис в достижении урегулирования в Газе, заявил Лавров
сергей лавров
в мире
россия
шарм-эш-шейх
душанбе
сергей лавров, в мире, россия, шарм-эш-шейх, душанбе
Сергей Лавров, В мире, Россия, Шарм-эш-Шейх, Душанбе
Лавров рассказал о скепсисе России в достижении урегулирования в Газе

© РИА Новости / POOLСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. У России остается скепсис насчет достижения устойчивого урегулирования в секторе Газа, слишком много раз надежды на мир в этом регионе не сбывались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда вы спрашиваете относительно перспектив сегодняшнего мероприятия (встречи по Газе в Шарм-эш-Шейхе - ред.), перспектив всех этих усилий, которые мы приветствуем - президент сказал об этом, на днях выступая на пресс-конференции в Душанбе - скепсис, как вы выразились, остаётся. Слишком много раз надежды на мир, процветание этого района мира не сбывались", - сказал он на встрече с представителями арабских СМИ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Сергей ЛавровВ миреРоссияШарм-эш-ШейхДушанбе
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
