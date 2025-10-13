Рейтинг@Mail.ru
12:00 13.10.2025 (обновлено: 18:10 13.10.2025)
Лавров объяснил, почему Россия не участвует в саммите по Газе в Египте
Лавров объяснил, почему Россия не участвует в саммите по Газе в Египте
Россия не присутствует на саммите по Газе в Египте, так как его хозяева согласовывали свои действия, в том числе с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не присутствует на саммите по Газе в Египте, так как его хозяева согласовывали свои действия, в том числе с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси 11 октября заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
"Приглашение направляли хозяева саммита - это руководство Египта, которое согласовывало свои действия с другими арабскими инициаторами, но, прежде всего, с США", - сказал Лавров на встрече с журналистами арабских стран.
Министр отметил, что на саммит в Шарм-эш-Шейхе не приглашен и премьер-министр Ирака, "хотя Ирак является председателем Лиги арабских государств (ЛАГ) на данный момент".
"То, что посол Японии будет там участвовать... По-моему, вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что предстоит восстанавливать Газу и основное бремя, как он подчеркнул, надеются США, понесут арабские страны. Но Япония тоже привлекается периодически к восстановлению каких-то территорий, которые пострадали в результате военных действий. Наверное, в этом тоже есть какой-то смысл", - подчеркнул он.
