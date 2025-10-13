Рейтинг@Mail.ru
Россия готова участвовать в ближневосточном урегулировании, заявил Лавров
11:59 13.10.2025
Россия готова участвовать в ближневосточном урегулировании, заявил Лавров
Россия готова участвовать в любых форматах по ближневосточному урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2025
Россия готова участвовать в ближневосточном урегулировании, заявил Лавров

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Россия готова участвовать в любых форматах по ближневосточному урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
России готовы участвовать в любых форматах", - сказал он в ходе встречи с представителями СМИ арабских стран.
