https://ria.ru/20251013/lavrov-2047922423.html
Россия готова участвовать в ближневосточном урегулировании, заявил Лавров
Россия готова участвовать в ближневосточном урегулировании, заявил Лавров - РИА Новости, 13.10.2025
Россия готова участвовать в ближневосточном урегулировании, заявил Лавров
Россия готова участвовать в любых форматах по ближневосточному урегулированию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:59:00+03:00
2025-10-13T11:59:00+03:00
2025-10-13T12:04:00+03:00
россия
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
https://ria.ru/20251013/konflikt-1915630213.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров
Россия, В мире, Сергей Лавров
Россия готова участвовать в ближневосточном урегулировании, заявил Лавров
Лавров заявил о готовности России участвовать в ближневосточном урегулировании