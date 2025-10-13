https://ria.ru/20251013/lavrov-2047921182.html
Нужно конкретизировать судьбу западного берега реки Иордан, заявил Лавров
План президента США Дональда Трампа необходимо конкретизировать, определив судьбу Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2025
