Нужно конкретизировать судьбу западного берега реки Иордан, заявил Лавров
11:53 13.10.2025 (обновлено: 12:19 13.10.2025)
Нужно конкретизировать судьбу западного берега реки Иордан, заявил Лавров
План президента США Дональда Трампа необходимо конкретизировать, определив судьбу Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2025
сергей лавров, в мире, западный берег реки иордан, дональд трамп, сша, россия
Сергей Лавров, В мире, Западный берег реки Иордан, Дональд Трамп, США, Россия
Нужно конкретизировать судьбу западного берега реки Иордан, заявил Лавров

Лавров заявил о необходимости конкретики в судьбе западного берега Иордана

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. План президента США Дональда Трампа необходимо конкретизировать, определив судьбу Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы обратили внимание, что в мирном плане Дональда Трампа говорится только о секторе Газа. И там упоминается государственность, но достаточно в таких общих выражениях, и предстоит обязательно конкретизировать эти подходы, в том числе и определить, что будет на Западном берегу реки Иордан,", - сказал он на встрече с представителями СМИ арабских государств.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
