План Трампа по Газе не исчерпывает палестинскую проблему, заявил Лавров
План Трампа по Газе не исчерпывает палестинскую проблему, заявил Лавров
План президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа является лучшим, что есть "на столе", но палестинская проблема им не исчерпывается,... РИА Новости, 13.10.2025
План Трампа по Газе не исчерпывает палестинскую проблему, заявил Лавров
Лавров заявил, что план Трампа по Газе не исчерпывает палестинскую проблему