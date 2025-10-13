Рейтинг@Mail.ru
План Трампа по Газе не исчерпывает палестинскую проблему, заявил Лавров - РИА Новости, 13.10.2025
11:48 13.10.2025 (обновлено: 11:54 13.10.2025)
План Трампа по Газе не исчерпывает палестинскую проблему, заявил Лавров
сергей лавров, в мире, сша, россия, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
Сергей Лавров, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа является лучшим, что есть "на столе", но палестинская проблема им не исчерпывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Трамп выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но, тем не менее, (необходимо - ред.) как можно скорее остановить кровопролитие, решить тяжелейшие гуманитарные проблемы...", - сказал Лавров на встрече с представителями СМИ арабских стран.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
12 октября, 19:18
 
Сергей ЛавровВ миреСШАРоссияДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
