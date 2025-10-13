Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала решение Латвии по россиянам беспрецедентным нарушением - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 13.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251013/latviya-2047977696.html
Москалькова назвала решение Латвии по россиянам беспрецедентным нарушением
Москалькова назвала решение Латвии по россиянам беспрецедентным нарушением - РИА Новости, 13.10.2025
Москалькова назвала решение Латвии по россиянам беспрецедентным нарушением
РИА Новости - МОСКАЛЬКОВА НАЗВАЛА ТРЕБОВАНИЕ ЛАТВИИ О ДЕПОРТАЦИИ РОССИЯН БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И РЕПРЕССИЯМИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:29:00+03:00
2025-10-13T15:29:00+03:00
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_daf3c1c3189dd8311401140fee3c0eb4.jpg
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6115d0788b4b209094db8d1c731e3d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия
Латвия
Москалькова назвала решение Латвии по россиянам беспрецедентным нарушением

Репрессии по национальному признаку. Москалькова высказалась о политике Латвии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости - МОСКАЛЬКОВА НАЗВАЛА ТРЕБОВАНИЕ ЛАТВИИ О ДЕПОРТАЦИИ РОССИЯН БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И РЕПРЕССИЯМИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
 
Латвия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала