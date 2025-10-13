https://ria.ru/20251013/kursk-2047922531.html
В Курской области после атаки ВСУ за выходные погибли три человека
В Курской области после атаки ВСУ за выходные погибли три человека - РИА Новости, 13.10.2025
В Курской области после атаки ВСУ за выходные погибли три человека
Двенадцать человек пострадали и трое погибли в приграничье Курской области за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 13.10.2025
