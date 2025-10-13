Рейтинг@Mail.ru
12:00 13.10.2025 (обновлено: 12:05 13.10.2025)
В Курской области после атаки ВСУ за выходные погибли три человека
Двенадцать человек пострадали и трое погибли в приграничье Курской области за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 13.10.2025
происшествия, курская область, рыльск, льгов, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Рыльск, Льгов, Александр Хинштейн
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КУРСК, 13 окт - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали и трое погибли в приграничье Курской области за минувшие выходные, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Ситуация остается в приграничье, к сожалению, достаточно непростой. За минувшие выходные у нас 12 пострадавших, трое погибших. В этой связи были вынуждены закрыть участок трассы Рыльск - Льгов. Я прошу наших жителей отнестись с пониманием к происходящим процессам и соблюдать безопасность, потому что жизнь самое дорогое, что у нас с вами есть", - сказал он в ходе оперативного совещания регионального правительства.
Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил о том, что на трассе Рыльск-Льгов ограничено движение до села Ивановского из-за атак украинских дронов, также ограничен выезд на трассу из населённого пункта Степановка.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ПроисшествияКурская областьРыльскЛьговАлександр Хинштейн
 
 
