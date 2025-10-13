https://ria.ru/20251013/kursk-2047917885.html
В Курской области разминировали 84 населенных пункта
В Курской области разминировали 84 населенных пункта
В Курской области разминировали 84 населенных пункта
Более 80 из 122 запланированных населенных пунктов разминировали в приграничных районах Курской области, сообщил врио заместителя губернатора Артем Демидов.
В Курской области разминировали 84 населенных пункта
В приграничных районах Курской области разминировали 84 населенных пункта
ТУЛА, 13 окт – РИА Новости. Более 80 из 122 запланированных населенных пунктов разминировали в приграничных районах Курской области, сообщил врио заместителя губернатора Артем Демидов.
"На прошлой неделе разминировано еще два населенных пункта из 122 запланированных сплошному разминированию. Таким образом, на сегодняшний день разминировано 84 населенных пункта", - сказал Демидов в ходе оперативного совещания регионального правительства.
Он уточнил, что сейчас работа по разминированию ведется в восьми населенных пунктах.
Президент РФ Владимир Путин
на совещании 22 мая поставил задачу создать все необходимые и достаточные условия для того, чтобы граждане России могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области
