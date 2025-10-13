Кумар: торговля Индии и России должна быть сбалансированной и стабильной

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах в 2024 году поставили задачу достичь товарооборота между странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Реализации данной задачи призван способствовать в том числе впервые прошедший в Казани 8-9 октября бизнес-форум "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность". О том, какие сферы сотрудничества интересны индийской стороне, что она готова предложить российским партнерам, какие меры важно предпринять для расширения взаимодействия, рассказал в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.

– Господин посол, каковы, на ваш взгляд, основные задачи и ключевые вопросы сотрудничества России и Индии сегодня? Как посольство Индии в России способствует продвижению сотрудничества?

– Первый очень важный момент, который нам необходимо решить, – это сделать нашу торговую корзину сбалансированной. В настоящее время торговля у нас несколько односторонняя: Россия экспортирует огромное количество товаров в Индию, а индийских товаров в Россию экспортируется меньше. В связи с этим, чтобы сделать торговлю устойчивой, нам необходимо определить новые области сотрудничества, а также понять, какую продукцию импортирует Россия из других стран, чтобы Индия могла заместить их в этой торговой корзине.

Следующий вопрос, над которым мы работаем, – это доступ на рынок обеих стран, тарифные и другие барьеры. Также в сфере нашего внимания вопросы логистики и наиболее эффективных механизмов платежей.

Еще один важный момент – это соглашение о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом. Правительства обеих наших стран должны решить вопросы по его подписанию. Тогда продукция индийских производителей будет иметь возможность выхода на более широкий рынок.

Также мы приглашаем российских инвесторов инвестировать в различные сектора экономики Индии, производить продукцию на нашем рынке, потому что индийский рынок очень обширен и дает огромные возможности для российских компаний. Важным направлением сотрудничества является и создание совместных производств. Например, очень большие перспективы есть у создания совместного производства по выпуску удобрений – эта область является очень важной в Индии, потому что на удобрения большой спрос. Есть также огромная необходимость, например, в коксующемся угле.

Кроме того, совместно с правительством Российской Федерации и с представителями промышленности и бизнеса мы работаем над вопросами безопасной и законной миграции квалифицированной рабочей силы.

Таким образом, у нас есть несколько подходов. Во-первых, нам необходимо привлечь больше российских инвестиций, чтобы они работали на индийский рынок. Во-вторых, необходимо, чтобы обе стороны – и российская, и индийская – и на уровне правительств, и на уровне промышленных предприятий, бизнеса работали вместе над тем, чтобы наша торговая корзина была стабильной и сбалансированной, без торгового дефицита.

– В этом году бизнес-форум "TIME. Россия – Индия. Взаимная эффективность" впервые проходил в Татарстане. Что известно в Индии об этом регионе России? В каких отраслях возможно взаимовыгодное взаимодействие Индии и Татарстана?

– Мы знаем, что в Татарстане развит сектор нефти и газа, производятся грузовики КамАЗ, гражданские и военные вертолеты, удобрения, также развит IT-сектор и другие отрасли. То есть, существует огромное количество взаимных областей, где нам будут интересны инвестиции. В прошлом году товарооборот между Индией и Татарстаном составил 360 миллионов долларов. У нас обширный спектр взаимодействия.

Если говорить о перспективах инвестиций со стороны Индии, прежде всего, это сектор фармацевтики, индустрия высоких технологий, квалифицированная рабочая сила, IT. Как вам известно, квалифицированная рабочая сила в секторе информационных технологий в Индии очень развита.

Со стороны Татарстана нам интересны инвестиции в сектора обороны, энергетики, автомобильную промышленность (производство грузовых автомобилей), создание промышленных коридоров. Напомню, что компания "КамАЗ" уже осуществляет инвестиции в производство в штате Тамилнад.

Также мы рассматриваем возможность культурного и академического взаимодействия между нашим сторонами. Сегодня в Татарстане обучаются порядка 150 тысяч индийских студентов. Недавно мы открыли центр изучения Индии при Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Индийский совет по культурным связям направил профессора, который будет работать в данном центре. В этом университете примерно 100 студентов уже изучают хинди.

Если говорить о возможности обучения в Индии для студентов из Татарстана, то у нас действует индийская программа технического и экономического сотрудничества ITEC. Эта программа предлагает более 1 тысячи различных курсов, которые можно пройти в более чем 400 различных университетах по всей Индии. Нам известно, что многие жители регионов России заинтересованы в этих курсах. Особую заинтересованность вызывают, например, изучение английского языка, банковского дела, бухгалтерии, финансовых услуг, изучение йоги, традиционной медицины, аюрведы. Как только откроется представительство Индии в Казани, конечно, мы будем заниматься продвижением этих курсов для того, чтобы заинтересованная молодежь из республики имела возможность поехать в Индию для получения образования.

– Вы сказали в ходе форума, что буквально через несколько недель в Казани откроется генеральное консульство Индии. Какие у вас ожидания от открытия консульства?

– Конечно же, мы ждем увеличения и торгового оборота, и инвестиций, и контактов между нашими людьми, между нашими странами в целом. Через несколько месяцев, думаю, вы увидите огромное количество представителей Индии на улицах Казани.

– Какие сегодня существуют ограничения для сотрудничества Татарстан-Индия, Россия-Индия – законодательные, логистические? При участии каких структур возможно их скорейшее преодоление?

– Прежде всего, нам необходимо смотреть с правильной точки зрения на данный вопрос. В общем-то нет никаких ограничений для торговли между нашими странами. Этот тренд по развитию экономического сотрудничества между Россией и Индией был очень постоянным в последние годы. Но нам необходимо увеличить этот объем сотрудничества, прервать эту стабильность и сделать огромный рывок. Именно в этом нам поможет соглашение о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом. Оно станет своего рода рывком, потому что индийские компании, производящие продукцию в одной из стран Евразийского экономического союза, смогут выходить и на рынки других стран-участниц.

Это то, над чем мы работаем в настоящий момент. Международные отношения в целом переживают сегодня достаточно непростые времена. Однако между нашими странами мы наблюдаем прекрасные стабильные политические отношения, и нам необходимо использовать эту политическую стабильность для того, чтобы она привела к прекрасным экономическим последствиям.

– Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от форума "TIME. Россия – Индия. Взаимная эффективность".

– Форум, который прошел в Казани, на несколько дней собрал и объединил на одной площадке представителей правительства, бизнеса, общественных институтов, тех, кто принимает важные политические решения. И они на форуме обсуждали различные направления сотрудничества, возникающие проблемы, искали пути их решения. Именно это в итоге поможет привнести новые идеи для развития экономики, сотрудничества между нашими странами.

Более того, для участия в форуме в Казань приехали представители киноиндустрии – актеры, режиссеры, продюсеры, состоялся фестиваль индийского кино. Такие культурные обмены помогают народам двух стран познавать друг друга и рассказывать друг о друге, например, публикуя видеоконтент на современных платформах.

Я уверен, что форум даст толчок развитию нашего взаимодействия. Поэтому чем больше таких форумов мы организуем, чем больше людей приедут на них из разных регионов, тем больше будет возможностей для сотрудничества, торговли и инвестиций у обеих стран.