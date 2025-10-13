Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задерживаются поезда из-за ЧП в Феодосии
10:02 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/krym-2047897220.html
В Крыму задерживаются поезда из-за ЧП в Феодосии
Задержка поездов произошла в республике Крым в связи с ЧП в Феодосии, ситуация на контроле прокуратуры, сообщила Южная транспортная прокуратура
происшествия, республика крым, феодосия, сергей аксенов (политик), южная транспортная прокуратура, гранд сервис экспресс
Происшествия, Республика Крым, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Южная транспортная прокуратура, Гранд Сервис Экспресс
Вид на город Феодосия
Вид на город Феодосия
Вид на город Феодосия
Вид на город Феодосия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Задержка поездов произошла в республике Крым в связи с ЧП в Феодосии, ситуация на контроле прокуратуры, сообщила Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Сегодня, 13 октября 2025 года, задерживаются поезда из-за происшествия в городе Феодосия Республики Крым. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования" , - говорится в сообщении.
Комментарием компании-перевозчика "Гранд Сервис экспресс" РИА Новости пока не обладает.
Украинский дрон ночью атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Движение пригородных поездов в районе Феодосии временно приостановили
7 октября 2024, 11:22
 
Происшествия, Республика Крым, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Южная транспортная прокуратура, Гранд Сервис Экспресс
 
 
