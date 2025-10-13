https://ria.ru/20251013/krym-2047897220.html
В Крыму задерживаются поезда из-за ЧП в Феодосии
Задержка поездов произошла в республике Крым в связи с ЧП в Феодосии, ситуация на контроле прокуратуры, сообщила Южная транспортная прокуратура в... РИА Новости, 13.10.2025
В Крыму задерживаются поезда из-за ЧП в Феодосии
В Крыму из-за ЧП на нефтебазе задерживаются поезда