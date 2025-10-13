https://ria.ru/20251013/krylo-2047884508.html
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня - РИА Новости, 13.10.2025
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что привержены соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пока его будет соблюдать РИА Новости, 13.10.2025
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире
красный крест
израиль
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня
Бригады Аль-Кассам: перемирие действительно, пока его соблюдает Израиль