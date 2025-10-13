Рейтинг@Mail.ru
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня
08:30 13.10.2025 (обновлено: 08:34 13.10.2025)
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня - РИА Новости, 13.10.2025
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что привержены соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пока его будет соблюдать РИА Новости, 13.10.2025
израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, в мире, красный крест
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, В мире, Красный Крест
Военное крыло ХАМАС заявило о приверженности прекращению огня

Бригады Аль-Кассам: перемирие действительно, пока его соблюдает Израиль

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что привержены соглашению о прекращении огня в секторе Газа, пока его будет соблюдать Израиль.
"Мы объявляем о нашей приверженности достигнутому соглашению и его временным рамкам, пока его будет соблюдать оккупация (Израиль - ред.)", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что группа из семи освобождаемых израильских заложников была передана Красному Кресту в секторе Газа.
Люди смотрят прямую трансляцию освобождения заложников из сектора Газа в Тель-Авиве, Израиль. 13 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Армии Израиля передали первую группу заложников в секторе Газа
ИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаВ миреКрасный Крест
 
 
