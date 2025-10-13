Рейтинг@Mail.ru
10:13 13.10.2025 (обновлено: 10:20 13.10.2025)
Красный Крест направился за группой заложников в Газе
Красный Крест направился за группой заложников в Газе
Красный Крест направляется в другое место встречи в секторе Газа для приема еще нескольких заложников, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 13.10.2025
Красный Крест направился за группой заложников в Газе

ЦАХАЛ: Красный Крест направляется за несколькими заложниками в секторе Газа

© Getty Images / Anadolu/Khames AlrefiЧлены ХАМАС передают часть из 20 израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в Газе. 13 октября 2025
Члены ХАМАС передают часть из 20 израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в Газе. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Khames Alrefi
Члены ХАМАС передают часть из 20 израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в Газе. 13 октября 2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Красный Крест направляется в другое место встречи в секторе Газа для приема еще нескольких заложников, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Согласно полученной информации, Красный Крест направляется в дополнительный пункт встречи на юге сектора Газа, где несколько заложников будут переданы Красному Кресту", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
