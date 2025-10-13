https://ria.ru/20251013/krest-2047900086.html
Красный Крест направился за группой заложников в Газе
Красный Крест направился за группой заложников в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Красный Крест направился за группой заложников в Газе
Красный Крест направляется в другое место встречи в секторе Газа для приема еще нескольких заложников, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 13.10.2025
Красный Крест направился за группой заложников в Газе
