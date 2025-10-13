Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о паузе в контактах Москвы и Киева
12:48 13.10.2025 (обновлено: 13:48 13.10.2025)
В Кремле рассказали о паузе в контактах Москвы и Киева
США хорошо известно о паузе в контактах Москвы и Киева, американцы владеют темой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2025
в мире
в мире, сша, украина, дмитрий песков
В Кремле рассказали о паузе в контактах Москвы и Киева

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США хорошо известно о паузе в контактах Москвы и Киева, американцы владеют темой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он сообщал, что в переговорном процессе России и Украины возникла пауза.
"Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Самолет-разведчик США в небе над Черным морем - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
FT: США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России
12 октября, 10:20
 
