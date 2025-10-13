В Кремле рассказали о паузе в контактах Москвы и Киева

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. США хорошо известно о паузе в контактах Москвы и Киева, американцы владеют темой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.