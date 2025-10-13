https://ria.ru/20251013/krasnoarmeysk-2047873974.html
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
украина
россия
денис пушилин
александр меркурис
вооруженные силы украины
красноармейск
украина
россия
в мире, красноармейск, украина, россия, денис пушилин, александр меркурис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Украина, Россия, Денис Пушилин, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
Меркурис: окружение Красноармейска может стать самым крупным кризисом для ВСУ
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Окружение ВСУ под Красноармейском может стать самым крупным военным кризисом для Украины,
заявил в эфире
своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
“Я видел сообщения, которые, если они соответствуют действительности, свидетельствуют, что окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. <…> Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы”, — заявил он.
При этом аналитик подчеркивает, что вероятные потери ВСУ будут высокими, так как украинское военное командование отдало приказ удерживать город до самого конца.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, тяжелые бои идут в южной части Красноармейска и на подступах к городу.