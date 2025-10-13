На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Окружение ВСУ под Красноармейском может стать самым крупным военным кризисом для Украины, заявил в Окружение ВСУ под Красноармейском может стать самым крупным военным кризисом для Украинызаявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

“Я видел сообщения, которые, если они соответствуют действительности, свидетельствуют, что окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. <…> Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы”, — заявил он.

При этом аналитик подчеркивает, что вероятные потери ВСУ будут высокими, так как украинское военное командование отдало приказ удерживать город до самого конца.

Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.