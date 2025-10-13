Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 13.10.2025 (обновлено: 07:00 13.10.2025)
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис. РИА Новости, 13.10.2025
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР

Меркурис: окружение Красноармейска может стать самым крупным кризисом для ВСУ

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Окружение ВСУ под Красноармейском может стать самым крупным военным кризисом для Украины, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
“Я видел сообщения, которые, если они соответствуют действительности, свидетельствуют, что окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. <…> Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы”, — заявил он.
При этом аналитик подчеркивает, что вероятные потери ВСУ будут высокими, так как украинское военное командование отдало приказ удерживать город до самого конца.

Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, тяжелые бои идут в южной части Красноармейска и на подступах к городу.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскУкраинаРоссияДенис ПушилинАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
