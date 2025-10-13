"Сербский список" лидирует в десяти муниципалитетах Косово и Метохии

БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Поддерживаемая властями Сербии крупнейшая партия "Сербский список" лидирует в почти 10 населенных сербами из всего 38 муниципалитетов Косово и Метохии, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной республики.

За посты главы муниципалитетов и депутатов муниципальных собраний в Косово боролись 93 политических субъекта, среди которых 12 партий и инициатив граждан, представляющих косовских сербов. Они добиваются возвращения постов, которые покинули на севере края в знак протеста из-за произвола косовоалбанских властей в Приштине в 2022 году.

Согласно данным на официальном сайте ЦИК к 9.00 (10.00 мск), в муниципалитете Лепосавич "Сербский список" по результатам обработки 25,35% бюллетеней получает 72,85% голосов за кандидатов в муниципальное собрание, кандидат на пост главы администрации от этой партии Зоран Тодич - 70,35%.

В муниципалитете Северная Косовска-Митровица по результатам обработки 39,73% бюллетеней "Сербский список" получает 61,81%голосов за кандидатов в муниципальное собрание, претендент на пост главы администрации от этой партии Милан Радоевич - 60,25%.

В Звечане по результатам обработки 57,36% бюллетеней "Сербский список" получает 88,44% в муниципальном собрании, кандидат партии на пост мэра Драгиша Милович - 86,66% голосов.

В Зубин-Потоке по результатам обработки 59,37% бюллетеней "Сербский список" получает 75,77% в представительном органе, кандидат на пост главы администрации Милош Перович - 70,99% голосов. Ближайшие партии-конкуренты отстают во всех четырех северных районах с 10% поддержки, явка в населенных сербами муниципалитетах была выше, чем в среднем в Косово и Метохии.

Также кандидаты "Сербского списка" и сама партия со значительным отрывом побеждают в анклавах на юге и в центральной части края: Штрпце, Партеш, Ранилуг, Грачаница, Ново-Брдо.

В муниципалитете Клокот кандидат "Сербского списка" Божидар Деянович по последним данным получает 41,62% голосов, его соперник Сречко Спасич из партии "Сербское народное согласие" - 31,43%, там не исключен второй тур. У двух этих партий соотношение голосов 40,90% к 18,34%

Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник уже поздравил "Сербский список" с успехом на прошедших муниципальных выборах в Косово.

В воскресенье правом голоса обладали немногим более 2 миллионов человек, голосование проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на 2,6 тысячи избирательных участков.

Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила, что муниципальные выборы в воскресенье прошли без значимых инцидентов, все сообщения о возможных махинациях проверены, уголовных дел не возбуждалось.

"Сербский список", которому по итогам парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.

Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году и призвал соотечественников голосовать на муниципальных выборах в самопровозглашенной республике 12 октября за партию "Сербский список".

Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии.

В парламенте Сербии сообщили в августе, что за год давление властей в Приштине вынудило около 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.