"Сербский список" лидирует в десяти муниципалитетах Косово и Метохии
10:55 13.10.2025
"Сербский список" лидирует в десяти муниципалитетах Косово и Метохии
"Сербский список" лидирует в десяти муниципалитетах Косово и Метохии - РИА Новости, 13.10.2025
"Сербский список" лидирует в десяти муниципалитетах Косово и Метохии
Поддерживаемая властями Сербии крупнейшая партия "Сербский список" лидирует в почти 10 населенных сербами из всего 38 муниципалитетов Косово и Метохии,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:55:00+03:00
2025-10-13T10:55:00+03:00
в мире
косово
сербия
приштина
александр вучич
альбин курти
косово
сербия
приштина
в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, альбин курти
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Альбин Курти
"Сербский список" лидирует в десяти муниципалитетах Косово и Метохии

Партия "Сербский список" лидирует в десяти населенных сербами районах Косово

Голосование на избирательном участке в Косово
Голосование на избирательном участке в Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Голосование на избирательном участке в Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Поддерживаемая властями Сербии крупнейшая партия "Сербский список" лидирует в почти 10 населенных сербами из всего 38 муниципалитетов Косово и Метохии, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной республики.
За посты главы муниципалитетов и депутатов муниципальных собраний в Косово боролись 93 политических субъекта, среди которых 12 партий и инициатив граждан, представляющих косовских сербов. Они добиваются возвращения постов, которые покинули на севере края в знак протеста из-за произвола косовоалбанских властей в Приштине в 2022 году.
Косово
Косовоалбанская полиция вторглась в сербский центр соцзащиты
21 февраля, 12:55
21 февраля, 12:55
Согласно данным на официальном сайте ЦИК к 9.00 (10.00 мск), в муниципалитете Лепосавич "Сербский список" по результатам обработки 25,35% бюллетеней получает 72,85% голосов за кандидатов в муниципальное собрание, кандидат на пост главы администрации от этой партии Зоран Тодич - 70,35%.
В муниципалитете Северная Косовска-Митровица по результатам обработки 39,73% бюллетеней "Сербский список" получает 61,81%голосов за кандидатов в муниципальное собрание, претендент на пост главы администрации от этой партии Милан Радоевич - 60,25%.
В Звечане по результатам обработки 57,36% бюллетеней "Сербский список" получает 88,44% в муниципальном собрании, кандидат партии на пост мэра Драгиша Милович - 86,66% голосов.
В Зубин-Потоке по результатам обработки 59,37% бюллетеней "Сербский список" получает 75,77% в представительном органе, кандидат на пост главы администрации Милош Перович - 70,99% голосов. Ближайшие партии-конкуренты отстают во всех четырех северных районах с 10% поддержки, явка в населенных сербами муниципалитетах была выше, чем в среднем в Косово и Метохии.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич поздравил "Сербский список" с успехом на выборах в Косово
Вчера, 01:09
Вчера, 01:09
Также кандидаты "Сербского списка" и сама партия со значительным отрывом побеждают в анклавах на юге и в центральной части края: Штрпце, Партеш, Ранилуг, Грачаница, Ново-Брдо.
В муниципалитете Клокот кандидат "Сербского списка" Божидар Деянович по последним данным получает 41,62% голосов, его соперник Сречко Спасич из партии "Сербское народное согласие" - 31,43%, там не исключен второй тур. У двух этих партий соотношение голосов 40,90% к 18,34%
Голосование на избирательном участке в Косово
На выборах в Косово сербы показывают высокую явку
12 октября, 14:07
12 октября, 14:07
Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник уже поздравил "Сербский список" с успехом на прошедших муниципальных выборах в Косово.
В воскресенье правом голоса обладали немногим более 2 миллионов человек, голосование проходило с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на 2,6 тысячи избирательных участков.
Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила, что муниципальные выборы в воскресенье прошли без значимых инцидентов, все сообщения о возможных махинациях проверены, уголовных дел не возбуждалось.
Александр Вучич
Вучич заявил о более 700 нападениях на сербов в Косово и Метохии
9 октября, 21:57
9 октября, 21:57
"Сербский список", которому по итогам парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.
Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году и призвал соотечественников голосовать на муниципальных выборах в самопровозглашенной республике 12 октября за партию "Сербский список".
Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии.
В парламенте Сербии сообщили в августе, что за год давление властей в Приштине вынудило около 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
Флаг Сербии
Сербские медики провели акцию протеста на севере Косово
19 сентября, 16:26
19 сентября, 16:26
 
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Альбин Курти
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
