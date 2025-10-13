Рейтинг@Mail.ru
Девелопер Forma построит три корпуса в ЖК на севере Москвы
17:45 13.10.2025
Девелопер Forma построит три корпуса в ЖК на севере Москвы
2025
строительство, москва, мосгосстройнадзор
Строительство, Москва, Мосгосстройнадзор
Девелопер Forma построит три корпуса в ЖК на севере Москвы

Мосгосстройнадзор выдал девелоперу Forma разрешение на строительство корпусов

© Фото : пресс-служба FormaЖилой комплекс
Жилой комплекс - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-служба Forma
Жилой комплекс
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мосгосстройнадзор выдал девелоперу Forma разрешение на строительство трех корпусов в составе жилого комплекса в районе Аэропорт на севере Москвы, говорится в сообщении компании.
"В рамках жилого комплекса Soul будет возведено три корпуса разной высоты: от шести до 24 этажей. Общая площадь новой части составит 110,4 тысячи квадратных метров. Во всех зданиях установят 22 лифта", - отмечается в нем.
Офис сети Space 1 в Дубае (ОАЭ) в деловом кластере Emaar Business Park - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Forma построит бизнес-центр на территории промзоны на севере Москвы
11 сентября, 09:45
11 сентября, 09:45
Всего в новых корпусах будет 886 квартир, в том числе в некоторых предусмотрена терраса. В подземной части домов запланировано 651 машино-место и 546 кладовых, указывается в пресс-релизе.
Завершить строительство новых корпусов, как уточняется в нем, планируется в 2029 году.
Проект ЖК Soul на Часовой улице включает десять башен от 17 до 35 этажей, а также корпуса высотой от шести до девяти этажей. Изофабрику, построенную в 1930-х годах по проекту архитектора Георгия Гольца, отреставрируют. Здесь разместятся художественные мастерские, коворкинги, выставочные залы, кафе, пространства для кинопоказов.
Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.
Жилищное строительство - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Forma построит жилой комплекс на месте здания "Газпрома" в Москве
29 сентября, 10:28
29 сентября, 10:28
 
СтроительствоМоскваМосгосстройнадзор
 
 
