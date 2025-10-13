https://ria.ru/20251013/korpus-2048022065.html
Девелопер Forma построит три корпуса в ЖК на севере Москвы
Девелопер Forma построит три корпуса в ЖК на севере Москвы
Девелопер Forma построит три корпуса в ЖК на севере Москвы
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мосгосстройнадзор выдал девелоперу Forma разрешение на строительство трех корпусов в составе жилого комплекса в районе Аэропорт на севере Москвы, говорится в сообщении компании.
"В рамках жилого комплекса Soul будет возведено три корпуса разной высоты: от шести до 24 этажей. Общая площадь новой части составит 110,4 тысячи квадратных метров. Во всех зданиях установят 22 лифта", - отмечается в нем.
Всего в новых корпусах будет 886 квартир, в том числе в некоторых предусмотрена терраса. В подземной части домов запланировано 651 машино-место и 546 кладовых, указывается в пресс-релизе.
Завершить строительство новых корпусов, как уточняется в нем, планируется в 2029 году.
Проект ЖК Soul на Часовой улице включает десять башен от 17 до 35 этажей, а также корпуса высотой от шести до девяти этажей. Изофабрику, построенную в 1930-х годах по проекту архитектора Георгия Гольца, отреставрируют. Здесь разместятся художественные мастерские, коворкинги, выставочные залы, кафе, пространства для кинопоказов.
Forma – девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах бизнес- и премиум-жилья, также занимающаяся строительством офисной недвижимости.