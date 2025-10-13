https://ria.ru/20251013/konflikt-2047920170.html
Лавров высказался о создании независимого палестинского государства
Лавров высказался о создании независимого палестинского государства - РИА Новости, 13.10.2025
Лавров высказался о создании независимого палестинского государства
Долгосрочное урегулирование кризиса на Ближнем Востоке требует создания независимого палестинского государства, план президента США Дональда Трампа необходимо... РИА Новости, 13.10.2025
Лавров о создании палестинского государства
Лавров на встрече с арабскими журналистами заявил, что долгосрочное урегулирование ближневосточного конфликта невозможно без создания палестинского государства
Лавров высказался о создании независимого палестинского государства
Лавров прокомментировал план Трампа по Ближнему Востоку. Подробности
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Долгосрочное урегулирование кризиса на Ближнем Востоке требует создания независимого палестинского государства, план президента США Дональда Трампа необходимо конкретизировать, определив судьбу Западного берега реки Иордан, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Долгосрочное урегулирование этой ситуации возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства. Мы обратили внимание, что в мирном плане Дональда Трампа говорится только о секторе Газа. И там упоминается государственность, но достаточно в таких общих выражениях, и предстоит обязательно конкретизировать эти подходы, в том числе и определить, что будет на Западном берегу реки Иордан, потому что решение ООН предполагает создание единого территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года", - сказал он на встрече с представителями СМИ арабских государств.