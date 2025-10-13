https://ria.ru/20251013/kofe-2047871189.html
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
2025-10-13T04:10:00+03:00
россия, сша, бразилия, федеральная служба государственной статистики (росстат), евросоюз, экономика
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
Стоимость растворимого кофе растет из-за мировых цен и пошлин США
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Как отмечалось в отчете Международной организации по кофе, основная причина роста цен на кофе в мире - неблагоприятная ситуация с урожаем в Бразилии
, которая является его основным производителем в мире. Кроме того, давление на рынки оказывают введенные против бразильского кофе пошлины США
, что привело к попыткам американских обжарщиков закупиться впрок, а также наращивание запасов европейскими производителями перед вступлением в силу регулирования ЕС
о вырубке лесов.
По данным Росстата
, средняя цена на натуральный растворимый кофе в России
в прошлом месяце впервые достигла 4 006 рублей против 3 988 рублей в августе.
Подорожал и зерновой, и молотый кофе - почти до двух тысяч рублей. Также немного увеличилась стоимость кофе в общепите - на 70 копеек, до 111 рублей.
Такой рост цен объясняется увеличением стоимости кофе в мире: арабика подорожала за последний год примерно в 1,5 раза, а вот более дешевый сорт робуста только за последние три месяца - в 1,4 раза.