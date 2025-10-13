Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Как отмечалось в отчете Международной организации по кофе, основная причина роста цен на кофе в мире - неблагоприятная ситуация с урожаем в Бразилии , которая является его основным производителем в мире. Кроме того, давление на рынки оказывают введенные против бразильского кофе пошлины США , что привело к попыткам американских обжарщиков закупиться впрок, а также наращивание запасов европейскими производителями перед вступлением в силу регулирования ЕС о вырубке лесов.

По данным Росстата , средняя цена на натуральный растворимый кофе в России в прошлом месяце впервые достигла 4 006 рублей против 3 988 рублей в августе.

Подорожал и зерновой, и молотый кофе - почти до двух тысяч рублей. Также немного увеличилась стоимость кофе в общепите - на 70 копеек, до 111 рублей.