04:10 13.10.2025
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм

Стоимость растворимого кофе растет из-за мировых цен и пошлин США

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Как отмечалось в отчете Международной организации по кофе, основная причина роста цен на кофе в мире - неблагоприятная ситуация с урожаем в Бразилии, которая является его основным производителем в мире. Кроме того, давление на рынки оказывают введенные против бразильского кофе пошлины США, что привело к попыткам американских обжарщиков закупиться впрок, а также наращивание запасов европейскими производителями перед вступлением в силу регулирования ЕС о вырубке лесов.
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
5 октября, 08:33
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
5 октября, 08:33
По данным Росстата, средняя цена на натуральный растворимый кофе в России в прошлом месяце впервые достигла 4 006 рублей против 3 988 рублей в августе.
Подорожал и зерновой, и молотый кофе - почти до двух тысяч рублей. Также немного увеличилась стоимость кофе в общепите - на 70 копеек, до 111 рублей.
Такой рост цен объясняется увеличением стоимости кофе в мире: арабика подорожала за последний год примерно в 1,5 раза, а вот более дешевый сорт робуста только за последние три месяца - в 1,4 раза.
В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину
4 октября, 07:46
В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину
4 октября, 07:46
 
Россия США Бразилия Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Евросоюз Экономика
 
 
