Врач рассказала о пользе кофе и шоколада - РИА Новости, 13.10.2025
03:31 13.10.2025
Врач рассказала о пользе кофе и шоколада
Врач рассказала о пользе кофе и шоколада - РИА Новости, 13.10.2025
Врач рассказала о пользе кофе и шоколада
Сочетание кофе и темного шоколада способно улучшить настроение, концентрацию и кратковременную память за счет выработки в организме серотонина и дофамина,... РИА Новости, 13.10.2025
Врач рассказала о пользе кофе и шоколада

Врач Тен: сочетание кофе и шоколада улучшают настроение, концентрацию и память

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сочетание кофе и темного шоколада способно улучшить настроение, концентрацию и кратковременную память за счет выработки в организме серотонина и дофамина, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Кофе — известный источник кофеина, а в шоколаде содержится его "родственник" — теобромин. Они оба являются стимуляторами центральной нервной системы, но теобромин оказывает более мягкое и пролонгированное действие. Вместе они могут дать заряд бодрости, который наступает быстро, от кофе, и длится дольше, благодаря шоколаду. И кофе, и какао способствуют выработке "гормонов счастья" — серотонина и дофамина. Это сочетание может улучшить настроение, концентрацию и кратковременную память", - сказала Тен.
По словам врача, кофе и шоколад являются лидерами по содержанию антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и защищают клетки организма от повреждений.
Однако Тен предупредила, что сочетание кофе с шоколадом — это сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы. Людям с повышенным давлением, тахикардией, тревожностью и нарушениями сна врач рекомендует быть крайне осторожными с этими продуктами, их одновременное употребление может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу. Также врач рекомендовала не употреблять кофе и шоколад вместе на голодный желудок, это может повысить кислотность, вызвать изжогу или дискомфорт.
В свою очередь, чай и шоколад, по мнению Тен, - более гармоничное и безопасное для организма сочетание.
"Сочетание чая с шоколадом считается более мягким и гармоничным, особенно, если речь идет о зеленом или белом чае. Зеленый, белый чай плюс темный шоколад – это идеальный тандем. Вкусы дополняют друг друга, а антиоксиданты из обоих продуктов работают синергично, усиливая защиту клеток. Кофеина в таком чае меньше, чем в кофе, поэтому нагрузка на организм мягче", - добавила Тен.
