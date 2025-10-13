Врач рассказала о пользе кофе и шоколада

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сочетание кофе и темного шоколада способно улучшить настроение, концентрацию и кратковременную память за счет выработки в организме серотонина и дофамина, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

"Кофе — известный источник кофеина, а в шоколаде содержится его "родственник" — теобромин. Они оба являются стимуляторами центральной нервной системы, но теобромин оказывает более мягкое и пролонгированное действие. Вместе они могут дать заряд бодрости, который наступает быстро, от кофе, и длится дольше, благодаря шоколаду. И кофе, и какао способствуют выработке "гормонов счастья" — серотонина и дофамина. Это сочетание может улучшить настроение, концентрацию и кратковременную память", - сказала Тен

По словам врача, кофе и шоколад являются лидерами по содержанию антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и защищают клетки организма от повреждений.

Однако Тен предупредила, что сочетание кофе с шоколадом — это сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы. Людям с повышенным давлением, тахикардией, тревожностью и нарушениями сна врач рекомендует быть крайне осторожными с этими продуктами, их одновременное употребление может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу. Также врач рекомендовала не употреблять кофе и шоколад вместе на голодный желудок, это может повысить кислотность, вызвать изжогу или дискомфорт.

В свою очередь, чай и шоколад, по мнению Тен, - более гармоничное и безопасное для организма сочетание.