18:58 13.10.2025
Парламентарии Карелии предложили изменить Лесной кодекс России
Девушка гуляет в лесу на острове Койонсаари в Лахденпохском районе Карелии
Девушка гуляет в лесу на острове Койонсаари в Лахденпохском районе Карелии. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Члены комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии поддержали проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс России с целью сохранения традиционных рыбацких и охотничьих изб, сообщает пресс-служба Законодательного собрания республики.
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Ирина Кузичева, Илья Раковский, Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова, Сергей Шугаев и Артем Валюк (фракция "Единой России").
Парламентарии предлагают внести изменения в Лесной кодекс России и узаконить лесные избушки, которые не используются для постоянного проживания, но имеют большое значение для спасения жизней людей, предоставляя им укрытие от непогоды и диких животных.
Поводом для разработки проекта закона стали многочисленные обращения к Кузичевой и Раковскому от жителей беломорского побережья, которые занимаются традиционным рыболовным промыслом и для которых избы испокон веков служили пристанищем во время длительных выходов в море и спасением в шторм.
Кузичева пояснила, что до принятия действующего Лесного кодекса и создания особо охраняемых природных территорий, размещение некапитальных изб на островах и отдаленных лесных делянках было разрешено. В настоящее время построенные в лесу многие годы назад и не имеющие официального владельца рыбацкие и охотничьи избушки подлежат сносу на основании судебных решений. Это вызывает широкий общественный резонанс особенно среди рыбаков поморских деревень.
"Изменился подход к управлению и использованию лесов. Однако поморский жизненный уклад не изменился. Мы по-прежнему ведем свои традиционные поморские промыслы, такие как рыбная ловля, сбор грибов и ягод, сбор водорослей и целебных трав. Земляки из поколения в поколение используют существующие избы на островах и удаленных лесных участках для укрытия от непогоды и лесного зверя", — приводит пресс-служба слова Кузичевой.
Авторы проекта закона считают необходимым закрепить права граждан на использование временных некапитальных строений, возведенных в лесах до 2007 года, и наделить такие объекты особым правовым статусом.
Работа над документом велась депутатами Законодательного собрания Карелии совместно с правительством республики и профильным министерством. Предложения карельских парламентариев были также направлены законодателям Северо-Запада, от которых был получен положительный отклик в связи с актуальностью вопроса.
Инициативу депутатов поддержал руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии Иван Хорольский. Он отметил, что помимо сохранения культуры и традиционного быта поморов, реестр существующих рыбацких изб позволит сделать более безопасными туристические маршруты, особенно в районе Белого моря. Хорольский добавил, что при этом о легализации частных домов, которые незаконно появились на землях лесфонда, речи не идет.
Подтверждая необходимость сохранения рыбацких изб, Валюк привел в пример историю спасения молодых людей, которые попали в шторм на Белом море на территории Кемского района.
"Сомнений нет в том, что инициатива хорошая. Она долго прорабатывалась со всеми ведомствами и не только регионального уровня", — приводит пресс-служба слова Гуменниковой.
По итогам обсуждения проект федерального закона направлен для получения заключения в Совет законодателей России.
