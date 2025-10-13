Парламентарии Карелии предложили изменить Лесной кодекс России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Члены комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии поддержали проект федерального закона о внесении изменений в Лесной кодекс России с целью сохранения традиционных рыбацких и охотничьих изб, сообщает пресс-служба Законодательного собрания республики.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Ирина Кузичева, Илья Раковский, Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова, Сергей Шугаев и Артем Валюк (фракция "Единой России").

Парламентарии предлагают внести изменения в Лесной кодекс России и узаконить лесные избушки, которые не используются для постоянного проживания, но имеют большое значение для спасения жизней людей, предоставляя им укрытие от непогоды и диких животных.

Поводом для разработки проекта закона стали многочисленные обращения к Кузичевой и Раковскому от жителей беломорского побережья, которые занимаются традиционным рыболовным промыслом и для которых избы испокон веков служили пристанищем во время длительных выходов в море и спасением в шторм.

Кузичева пояснила, что до принятия действующего Лесного кодекса и создания особо охраняемых природных территорий, размещение некапитальных изб на островах и отдаленных лесных делянках было разрешено. В настоящее время построенные в лесу многие годы назад и не имеющие официального владельца рыбацкие и охотничьи избушки подлежат сносу на основании судебных решений. Это вызывает широкий общественный резонанс особенно среди рыбаков поморских деревень.

"Изменился подход к управлению и использованию лесов. Однако поморский жизненный уклад не изменился. Мы по-прежнему ведем свои традиционные поморские промыслы, такие как рыбная ловля, сбор грибов и ягод, сбор водорослей и целебных трав. Земляки из поколения в поколение используют существующие избы на островах и удаленных лесных участках для укрытия от непогоды и лесного зверя", — приводит пресс-служба слова Кузичевой.

Авторы проекта закона считают необходимым закрепить права граждан на использование временных некапитальных строений, возведенных в лесах до 2007 года, и наделить такие объекты особым правовым статусом.

Работа над документом велась депутатами Законодательного собрания Карелии совместно с правительством республики и профильным министерством. Предложения карельских парламентариев были также направлены законодателям Северо-Запада, от которых был получен положительный отклик в связи с актуальностью вопроса.

Инициативу депутатов поддержал руководитель дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии Иван Хорольский. Он отметил, что помимо сохранения культуры и традиционного быта поморов, реестр существующих рыбацких изб позволит сделать более безопасными туристические маршруты, особенно в районе Белого моря. Хорольский добавил, что при этом о легализации частных домов, которые незаконно появились на землях лесфонда, речи не идет.

Подтверждая необходимость сохранения рыбацких изб, Валюк привел в пример историю спасения молодых людей, которые попали в шторм на Белом море на территории Кемского района.

"Сомнений нет в том, что инициатива хорошая. Она долго прорабатывалась со всеми ведомствами и не только регионального уровня", — приводит пресс-служба слова Гуменниковой.