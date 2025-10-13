Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец - РИА Новости, 13.10.2025
04:35 13.10.2025
Ким Чен Ын посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец
Ким Чен Ын посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец - РИА Новости, 13.10.2025
Ким Чен Ын посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец
Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК) посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец, бывшие руководители страны Ким Ир... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
кндр (северная корея)
россия
ким чен ын
ким ир сен
ким чен ир
единая россия
кндр (северная корея)
россия
Ким Чен Ын посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец

Ким Чен Ын в честь юбилея Трудовой партии посетил место захоронения глав КНДР

© Фото : ЦТАККим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК) посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец, бывшие руководители страны Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 12 октября посетил Кымсусанский Дворец Солнца, чтобы воздать славу великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру после торжественного празднования 80-летия основания ТПК", - говорится в сообщении агентства.
Ранее замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном поздравил его и весь корейский народ с 80-летием создания ТПК и передал ему архивное письмо бывшего руководителя КНДР Ким Ир Сена Иосифу Сталину.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын рассматривают архивные фотографии и документы во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Медведев передал Ким Чен Ыну архивное письмо Ким Ир Сена Сталину
11 октября, 09:05
 
