Ким Чен Ын посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК) посетил мавзолей, где захоронены его дед и отец, бывшие руководители страны Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 12 октября посетил Кымсусанский Дворец Солнца, чтобы воздать славу великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру после торжественного празднования 80-летия основания ТПК", - говорится в сообщении агентства.
Ранее замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном поздравил его и весь корейский народ с 80-летием создания ТПК и передал ему архивное письмо бывшего руководителя КНДР Ким Ир Сена Иосифу Сталину.
Медведев передал Ким Чен Ыну архивное письмо Ким Ир Сена Сталину
11 октября, 09:05