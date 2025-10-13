Рейтинг@Mail.ru
Китайцы стали осторожнее высказываться в соцсетях, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/kitay-2048065721.html
Китайцы стали осторожнее высказываться в соцсетях, заявил эксперт
Китайцы стали осторожнее высказываться в соцсетях, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2025
Китайцы стали осторожнее высказываться в соцсетях, заявил эксперт
В последнее время китайские пользователи социальных сетей стали заметно осторожнее в публичных высказываниях, а некоторые вовсе перестали публиковать свое... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T21:43:00+03:00
2025-10-13T21:43:00+03:00
в мире
weibo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20250613/kitay-2022542090.html
https://ria.ru/20250519/kitaj-2017753341.html
https://ria.ru/20250922/kitaj-2043574380.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, weibo
В мире, Weibo
Китайцы стали осторожнее высказываться в соцсетях, заявил эксперт

Экс-главред Global Times Ху Сицзинь: китайцы стали осторожнее в соцсетях

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В последнее время китайские пользователи социальных сетей стали заметно осторожнее в публичных высказываниях, а некоторые вовсе перестали публиковать свое мнение, заявил в своем аккаунте на Weibo бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.
Global Times - китайская ежедневная газета на английском языке, основанная как подразделение газеты "Хуаньцю Шибао" в 2009 году. Освещение международных событий - основное направление газеты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Главные китайские звезды меняют мир
13 июня, 08:00
«
"Многие люди сегодня стали гораздо осторожнее в своих высказываниях в социальных сетях или вовсе перестали говорить что-либо. Раньше знаменитости вели свои аккаунты непринужденно, делились бытовыми мелочами, а теперь публикуют официальные объявления. Люди, из госструктур особенно осмотрительны: многие ничего не пишут даже в "кругу друзей", а если и публикуют что-то, то чаще всего просто пересылают официальные новости", - пишет Ху Сицзинь.
По мнению бывшего главреда Global Times, главными причинами подобной ситуации стали снижение уровня толерантности в обществе и вероятные "намеки" со стороны работодателя.
"Высказывание собственного мнения в сети все чаще несет риск неприятностей, а иногда может затронуть и целую организацию, в которой работает человек. По этой причине многие по собственной инициативе или после "намеков" со стороны руководства специально ограничили свое участие в сети или прекратили публиковать свои взгляды насовсем", - отмечает он.
Ху Сицзинь считает, что атмосфера в интернет-пространстве стала более суровая. Если человек допускает любой "промах" в высказывании, то все внимание мгновенно концентрируется на нем, вызывая обсуждения и чрезмерные преувеличения этого "промаха".
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Китайских чиновников обязали быть более бережливыми
19 мая, 05:51
«
"Такой шквал внимания может обрушится на любого, а последствия способны стать тяжелыми, особенно если человек работает в государственной структуре или занимает важную должность в частной компании", - подчеркивает Ху Сицзинь.
Он также предупреждает, что отсутствие выражения мнений со стороны многих социальных групп становится тревожным сигналом. Общество должно быть разнообразным, а социальные сети - оставаться площадкой для высказываний, считает Ху Сицзинь.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Китай запустил кампанию по устранению отрицательных эмоций в интернете
22 сентября, 17:08
 
В миреWeibo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала