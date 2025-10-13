© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Омской области Хоценко сообщил об активном ходе строительства школы в Омской области

ОМСК, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале об активном ходе строительства школы в микрорайоне "Ясная Поляна".

"Строительство долгожданной школы в микрорайоне "Ясная Поляна" Омского района идет активно. Уже готово свайное поле под здание, строители завершают фундаментные работы и приступили к кирпичной кладке внешних стен. Школа рассчитана на 1122 ученика. Объект для региона очень важный, планируем ввести образовательное учреждение в эксплуатацию в 2027 году", - написал Виталий Хоценко.