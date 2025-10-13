Рейтинг@Mail.ru
Хоценко сообщил об активном ходе строительства школы в Омской области
Омская область
 
10:24 13.10.2025
Хоценко сообщил об активном ходе строительства школы в Омской области
Хоценко сообщил об активном ходе строительства школы в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале об активном ходе строительства школы в микрорайоне "Ясная Поляна". РИА Новости, 13.10.2025
ОМСК, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале об активном ходе строительства школы в микрорайоне "Ясная Поляна".
Школу на 1122 места возводят в микрорайоне "Ясная Поляна" Омского района. На данный момент завершаются фундаментные работы. Строители уже приступили к кирпичной кладке внешних стен. Школу планируется открыть в 2027 году.
"Строительство долгожданной школы в микрорайоне "Ясная Поляна" Омского района идет активно. Уже готово свайное поле под здание, строители завершают фундаментные работы и приступили к кирпичной кладке внешних стен. Школа рассчитана на 1122 ученика. Объект для региона очень важный, планируем ввести образовательное учреждение в эксплуатацию в 2027 году", - написал Виталий Хоценко.
Строительство школы находится на особом контроле главы региона. Она будет состоять из корпусов разной этажности: от 2-х до 4-х. Территорию оборудуют спортивными площадками и малыми архитектурными формами.
 
Омская область
 
 
