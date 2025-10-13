Химия роста: как Россия строит технологическое будущее от пробирки до поля

Развитие химической промышленности – один из ключевых способов достижения технологического лидерства России. Запущенный в этом году национальный проект "Новые материалы и химия" стал технологическим фундаментом для импортозамещения, развития отрасли и укрепления ключевых сфер экономики страны – сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта, беспилотной авиации и других. Химический сектор уже вступил в новую фазу и в 2024 году показал прирост почти на 5%, а в первом полугодии 2025 года показатели потребления и производства превысили прошлогодние. Подробнее о перспективах отрасли – в материале РИА Новости.

Стратегически важная отрасль

Ключевой задачей нацпроекта "Новые материалы и химия" стало развитие критических технологий и производств – именно они определяют экономическую устойчивость и безопасность государства. Уже разработаны 23 химические цепочки, которые обеспечат выпуск более 700 стратегически важных продуктов – это сырье или промежуточные звенья для производства большого количества изделий в ключевых отраслях экономики. В их числе бытовая химия, медпрепараты, космическая и сельскохозяйственная продукция.

По нацпроекту к 2030 году планируется запустить более 130 новых химических производств. Кроме того, в планах нарастить выпуск мелко- и среднетоннажной продукции и создать инновационные экосистемы на базе федеральных центров компетенций.

Сельское хозяйство – одна из отраслей, где химическая промышленность играет системообразующую роль. Современные удобрения, средства защиты растений, кормовые добавки и ветеринарные препараты – все это продукты передовых химических технологий. Благодаря им российские аграрии повышают плодородие почв, увеличивают урожайность и обеспечивают страну качественными продуктами.

Инвестиции в удобрения

Фосфорные удобрения – одни из самых востребованных в мире. Спрос на эту продукцию растет вместе с населением Земли и потребностью в сельхозпродукции. Поэтому российские химики постоянно улучшают технологии производства.

По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, с 2013 года в российской индустрии минеральных удобрений начался новый инвестиционный цикл. За это время вложения компаний в развитие отрасли превысили 1,9 триллиона рублей. Среди лидеров по объемам ввода производственных мощностей в России – "ФосАгро", "ЕвроХим" и "Акрон".

Так, российская компания "ФосАгро" – один из мировых лидеров по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата. За три года она инвестировала в развитие производственных мощностей более 200 миллиардов рублей, в том числе рекордные 75 миллиардов рублей в прошлом году.

"В результате компания досрочно достигла ключевых целей стратегии развития – 2025, нарастив производство за 10 лет на 90% до рекордных 11,8 миллиона тонн агрохимической продукции. Практически весь выпускаемый "ФосАгро" апатитовый концентрат теперь перерабатывается внутри страны", – рассказал РИА Новости генеральный директор ПАО "ФосАгро" Александр Гильгенберг.

По его словам, в приоритете для "ФосАгро" – внутренний рынок РФ, за 10 лет компания почти в три раза увеличила поставки отечественным аграриям – до 3,3 миллиона тонн.

Экспорт в страны БРИКС идет на рекорд

Президент РАПУ также отметил, что по итогам прошлого года доля дружественных стран в российском экспорте удобрений достигла 76%.

"Эта тенденция сохранится: будем и дальше развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира, прежде всего со странами БРИКС. За последние три года мы уже более чем на 60% нарастили поставки в государства блока", – сообщил Гурьев РИА Новости.

По его словам, на долю БРИКС приходится половина российского экспорта удобрений. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России.

В свою очередь, исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) Владимир Алгинин считает, что с запуском нацпроекта "Новые материалы и химия" отрасль работает стабильно. Помимо внутреннего рынка, благодаря новым технологиям расширяются и экспортные перспективы.

"В полном объеме идет обеспечение сельхозтоваропроизводителей всеми необходимыми средствами защиты растений и плановая поставка на экспорт. То есть каких бы то ни было проблем у нас сегодня в отрасли нет", — сказал РИА Новости Алгинин.

Он отметил, что общие вызовы, в том числе логистика и кредитная нагрузка, не влияют критически на производство. По его словам, основной поддержкой для компаний выступает Фонд развития промышленности, который помогает в строительстве и модернизации мощностей.

Сейчас в приоритете для отрасли – запуск собственного производства действующих веществ для пестицидов. В числе ключевых инициатив — изготовление шести продуктов в АО "Щелково Агрохим", гербицида 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, применяется для борьбы с сорняками – прим. ред.) фирмой "Август", а также линия по выпуску глифосата (средства от сорняков, гербицид – прим. ред.).

Эти меры позволят отрасли к 2030 году обеспечить страну на 20% собственными действующими веществами и на 90% – готовыми формами, считает исполнительный директор РСП ХСЗР. А решение о квотировании ввоза иностранных средств защиты растений также должно усилить отечественных производителей, добавил Алгинин.

Будущее – за биохимией

В то же время эксперт считает, что не стоит полностью отказываться от применения химических веществ. Он отметил, что Европа заявляла о переходе на биопрепараты, исключила много химии, а теперь "откатывается" назад из-за роста количества вредителей и потерь урожая.

"У нас иной путь: биохимические препараты, где химия работает на эффективность, а биологическая составляющая снижает нагрузку на растения и пролонгирует действие. Уже выпускается около десятка таких продуктов. Над этим работают компании "Август", "Щелково Агрохим" и другие. Например, "Август" завершает строительство крупного научного центра в Черноголовке, где будут развиваться три направления: действующие вещества, химический и биологический кластер", – рассказал Алгинин.