15:45 13.10.2025
Стармер заявил о готовности Британии участвовать в разоружении ХАМАС
Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности Соединенного Королевства участвовать в разоружении палестинского движения ХАМАС и направить наблюдателей РИА Новости, 13.10.2025
в мире
дональд трамп
хамас
великобритания
кир стармер
сша
франция
эммануэль макрон
в мире, дональд трамп, хамас, великобритания, кир стармер, сша, франция, эммануэль макрон
В мире, Дональд Трамп, ХАМАС, Великобритания, Кир Стармер, США, Франция, Эммануэль Макрон
© Getty Images / Jack TaylorКир Стармер
© Getty Images / Jack Taylor
Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности Соединенного Королевства участвовать в разоружении палестинского движения ХАМАС и направить наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, следует из сообщения Даунинг-стрит.
Как в понедельник передало агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп объявил, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.
Президент США Дональд Трамп, председатель кнессета Амир Охана и президент Израиля Ицхак Герцог. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху
Вчера, 15:25
"Премьер заявил, что Великобритания готова играть ведущую роль в процессе разоружения ХАМАС, а затем поддержать восстановление Газы и принять участие в миссии по наблюдению за прекращением огня", - говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам переговоров Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Даунинг-стрит отмечает, что лидеры поприветствовали "исторические события" последних дней, начало поставок гуманитарной помощи, освобождение заложников, а также усилия Трампа и посредников из Катара, Египта и Турции по обеспечению первого этапа установления мира, подчеркнув, что события должны стать "поворотным моментом для региона".
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Вчера, 14:23
 
