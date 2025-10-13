Стармер заявил о готовности Британии участвовать в разоружении ХАМАС

ЛОНДОН, 13 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности Соединенного Королевства участвовать в разоружении палестинского движения ХАМАС и направить наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, следует из сообщения Даунинг-стрит.
Как в понедельник передало агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп объявил, что ХАМАС выполнит предусмотренный мирным планом пункт о разоружении, и что конфликт в секторе Газа закончился.
"Премьер заявил, что Великобритания готова играть ведущую роль в процессе разоружения ХАМАС, а затем поддержать восстановление Газы и принять участие в миссии по наблюдению за прекращением огня", - говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам переговоров Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Даунинг-стрит отмечает, что лидеры поприветствовали "исторические события" последних дней, начало поставок гуманитарной помощи, освобождение заложников, а также усилия Трампа и посредников из Катара, Египта и Турции по обеспечению первого этапа установления мира, подчеркнув, что события должны стать "поворотным моментом для региона".
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.