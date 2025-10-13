Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС опубликовало список заложников, которые должны быть освобождены - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 13.10.2025 (обновлено: 07:45 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/khamas-2047879103.html
ХАМАС опубликовало список заложников, которые должны быть освобождены
ХАМАС опубликовало список заложников, которые должны быть освобождены - РИА Новости, 13.10.2025
ХАМАС опубликовало список заложников, которые должны быть освобождены
Палестинское движение ХАМАС опубликовало список имен 20 заложников, которые должны быть освобождены в рамках мирной сделки, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T07:14:00+03:00
2025-10-13T07:45:00+03:00
палестина
израиль
в мире
египет
шарм-эш-шейх
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_cfce1e60ad4c2da19cbd0d2bb1993290.jpg
https://ria.ru/20251012/zalozhniki-2047830176.html
https://ria.ru/20251013/izrail-2047880331.html
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
палестина
израиль
египет
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916786235_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c47e918339bd4d7487d4bf5588105ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
палестина, израиль, в мире, египет, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
Палестина, Израиль, В мире, Египет, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС опубликовало список заложников, которые должны быть освобождены

ХАМАС опубликовало список 20 заложников, которые должны быть освобождены

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало список имен 20 заложников, которые должны быть освобождены в рамках мирной сделки, передает агентство Рейтер.
"ХАМАС опубликовал имена 20 израильских заложников, которые должны быть освобождены", - говорится в сообщении агентства.
Митинг в поддержку заложников в Тель-Авиве 11 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
ХАМАС завершило подготовку к передаче израильских заложников, пишет AFP
Вчера, 17:34
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения из Газы заложников - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения заложников
07:34
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
ПалестинаИзраильВ миреЕгипетШарм-эш-ШейхАбдель Фаттах ас-СисиДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала