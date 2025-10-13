Рейтинг@Mail.ru
В КБР вспомнят погибших при нападении боевиков на Нальчик
13.10.2025
В КБР вспомнят погибших при нападении боевиков на Нальчик
В КБР вспомнят погибших при нападении боевиков на Нальчик
Жители Кабардино-Балкарии в понедельник вспоминают сотрудников правоохранительных органов, погибших 20 лет назад во время нападения боевиков на Нальчик, по всей РИА Новости, 13.10.2025
Нальчик, Россия, Казбек Коков, Общество
В КБР вспомнят погибших при нападении боевиков на Нальчик

Погибших 20 лет назад при атаке боевиков на Нальчик силовиков вспоминают в КБР

Мемориал сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга, в Нальчике
Мемориал сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга, в Нальчике - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы и Правительства КБР
Мемориал сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга, в Нальчике. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 окт - РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии в понедельник вспоминают сотрудников правоохранительных органов, погибших 20 лет назад во время нападения боевиков на Нальчик, по всей республике пройдут траурные мероприятия, сообщают региональные власти.
В результате нападения боевиков на Нальчик 13-14 октября 2005 года погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, были ликвидированы 95 нападавших. В 2008 году 13 октября было объявлено в регионе Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
В декабре 2014 года пятеро подсудимых по уголовному делу о вооруженном нападении боевиков на Нальчик были приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные 52 человека получили до 23 лет колонии.
В понедельник в Сквере милиции в Нальчике пройдет митинг и церемония возложения цветов к памятнику правоохранителям, погибшим при исполнении служебного долга. Его участниками станут представители органов государственной власти правоохранительных органов и общественности региона.
Кроме того, в общеобразовательных учреждениях республики пройдут уроки памяти, состоятся встречи с родственниками силовиков, погибших 20 лет назад.
В сентябре 2025 года глава КБР Казбек Коков к 20-летию отражения нападения боевиков на Нальчик учредил памятную медаль "За верность долгу в борьбе с терроризмом и экстремизмом". Она вручается гражданам России, в том числе посмертно, внесшим весомый вклад в дело борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечение общественной безопасности, законности и правопорядка в Кабардино-Балкарии и имеющих особые достижения в сфере профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма.
