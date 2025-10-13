© Фото : предоставлено пресс-службой Главы и Правительства КБР Мемориал сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебного долга, в Нальчике

В КБР вспомнят погибших при нападении боевиков на Нальчик

НАЛЬЧИК, 13 окт - РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии в понедельник вспоминают сотрудников правоохранительных органов, погибших 20 лет назад во время нападения боевиков на Нальчик, по всей республике пройдут траурные мероприятия, сообщают региональные власти.

В результате нападения боевиков на Нальчик 13-14 октября 2005 года погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, были ликвидированы 95 нападавших. В 2008 году 13 октября было объявлено в регионе Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

В декабре 2014 года пятеро подсудимых по уголовному делу о вооруженном нападении боевиков на Нальчик были приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные 52 человека получили до 23 лет колонии.

В понедельник в Сквере милиции в Нальчике пройдет митинг и церемония возложения цветов к памятнику правоохранителям, погибшим при исполнении служебного долга. Его участниками станут представители органов государственной власти правоохранительных органов и общественности региона.

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях республики пройдут уроки памяти, состоятся встречи с родственниками силовиков, погибших 20 лет назад.