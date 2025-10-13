https://ria.ru/20251013/kats-2048076851.html
Суд начнет рассматривать второе дело блогера Каца* 23 октября
Суд начнет рассматривать второе дело блогера Каца* 23 октября
2025-10-13T23:25:00+03:00
россия
москва
украина
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы 23 октября начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 23 октября", - следует из данных.
В понедельник состоялось предварительное слушание по делу.
Хорошевский суд Москвы
23 сентября выдал санкцию на заочный арест Каца
* по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности). По этому делу ему грозит до двух лет лишения свободы.
Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил блогера к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube
видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине
в ходе СВО.
В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии.
Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.
В судебных документах, имеющихся у РИА Новости, уточняется, что Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России