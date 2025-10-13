Суд начнет рассматривать второе дело блогера Каца* 23 октября

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы 23 октября начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении блогера Максима Каца* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В судебных документах, имеющихся у РИА Новости, уточняется, что Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.