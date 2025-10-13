Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/karty-2047965718.html
В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт
В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт - РИА Новости, 13.10.2025
В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт
Государственная дума до декабря примет закон об ограничении числа карт на одного человека, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:47:00+03:00
2025-10-13T14:47:00+03:00
общество
россия
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
дмитрий григоренко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_92959843c06596738071e5d7459c1134.jpg
https://ria.ru/20241126/kibermoshenniki-1985716092.html
https://ria.ru/20251013/gosduma-2047872505.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f24d143bceec212d9c6a65d2af0b11f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, дмитрий григоренко, госдума рф
Общество, Россия, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт

Лимит банковских карт. Госдума определяет количество

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственная дума до декабря примет закон об ограничении числа карт на одного человека, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщали, что законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества
26 ноября 2024, 10:02
«
"Я бы так сказал, не с декабря, а до декабря мы должны принять закон, который ограничит число карт, которые имеет человек. У меня четыре карты, и статистика говорит, что подавляющее число наших граждан имеет до четырех карт, не больше. Ну и соответственно, принятый закон определит правила, этапность перехода на такую ситуацию", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Также Аксаков уточнил, что с его стороны поступило предложение ограничиться двадцатью картами. "Исходя из тех дискуссий, в которых я участвую, есть понимание, что нужно начать с двадцати, звучала цифра десять. Я разговаривал с теми, кто имеет много карт. Они говорят, что двадцати карт вполне достаточно для того, чтобы решать вопросы, связанные с использованием карт", - отметил он, добавив, что ограничение двадцатью картами позволит снизить огромное число преступных действий с помощью платежных карт.
В беседе с корреспондентом РИА Новости депутат отметил, что платформа "Знай своего клиента", созданная Банком России, а также антифрод-система, разрабатываемая Минцифры, могут применяться для мониторинга количества и расположения карт в различных банках.
Более того, по мнению депутата, налоговая инспекция, которая уже имеет информацию о платежных картах, также может подключиться к мониторингу. "В принципе, подключив ее в государственную общую систему, мы предоставляем источник информации о том, какие карты, сколько карт у человека", - считает Аксаков.
В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных - до 20. Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть "веерный выпуск" карт. Также Набиуллина отмечала, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт
Вчера, 04:52
 
ОбществоРоссияАнатолий АксаковЭльвира НабиуллинаДмитрий ГригоренкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала