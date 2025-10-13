В Госдуме назвали сроки рассмотрения закона о лимите числа банковских карт

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Государственная дума до декабря примет закон об ограничении числа карт на одного человека, заявил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В августе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщали, что законопроект о втором пакете мер против кибермошенников включает в себя ограничение количества банковских карт на имя одного человека десятью.
13 окт
"Я бы так сказал, не с декабря, а до декабря мы должны принять закон, который ограничит число карт, которые имеет человек. У меня четыре карты, и статистика говорит, что подавляющее число наших граждан имеет до четырех карт, не больше. Ну и соответственно, принятый закон определит правила, этапность перехода на такую ситуацию", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Также Аксаков уточнил, что с его стороны поступило предложение ограничиться двадцатью картами. "Исходя из тех дискуссий, в которых я участвую, есть понимание, что нужно начать с двадцати, звучала цифра десять. Я разговаривал с теми, кто имеет много карт. Они говорят, что двадцати карт вполне достаточно для того, чтобы решать вопросы, связанные с использованием карт", - отметил он, добавив, что ограничение двадцатью картами позволит снизить огромное число преступных действий с помощью платежных карт.
В беседе с корреспондентом РИА Новости депутат отметил, что платформа "Знай своего клиента", созданная Банком России, а также антифрод-система, разрабатываемая Минцифры, могут применяться для мониторинга количества и расположения карт в различных банках.
Более того, по мнению депутата, налоговая инспекция, которая уже имеет информацию о платежных картах, также может подключиться к мониторингу. "В принципе, подключив ее в государственную общую систему, мы предоставляем источник информации о том, какие карты, сколько карт у человека", - считает Аксаков.
В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами: в одном банке до пяти штук, в разных - до 20. Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть "веерный выпуск" карт. Также Набиуллина отмечала, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.