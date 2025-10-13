Рейтинг@Mail.ru
Карапетяну предъявили новое обвинение - РИА Новости, 13.10.2025
10:23 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/karapetyan-2047901438.html
Карапетяну предъявили новое обвинение
Карапетяну предъявили новое обвинение - РИА Новости, 13.10.2025
Карапетяну предъявили новое обвинение
Следователи в Армении предъявили предпринимателю Самвелу Карапетяну новое обвинение экономического характера, говорится в заявлении команды адвокатов... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:23:00+03:00
2025-10-13T10:23:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
армения
россия
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир
Карапетяну предъявили новое обвинение

Карапетяну предъявили новое обвинение экономического характера

ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Следователи в Армении предъявили предпринимателю Самвелу Карапетяну новое обвинение экономического характера, говорится в заявлении команды адвокатов бизнесмена.
Отмечается, что антикоррупционный суд 15 августа, продлив арест Карапетяна, не подтвердил обоснованность подозрений в совершении им экономических преступлений.
"Не устранив эпизоды с обвинениями экономического характера, то есть, попросту проигнорировав решения суда, подлежащие обязательному исполнению, следственный орган в последние дни установил новый рекорд беззакония: выдвинул еще одно обвинение экономического характера без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания", - отметили адвокаты. По какой статье предъявлено обвинение, не уточняется.
Сторона защиты отметила, что следственный орган, состоящий из более чем 50 следователей, с 15 августа не предпринял никаких процессуальных действий с участием Карапетяна. При этот отмечается, что сторона обвинения обжаловала в кассационном суде решения судов нижестоящих инстанций, отклонивших обвинения в совершении экономических преступлений.
Срок ареста Карапетяна истекает 18 октября. Пока у адвокатов нет информации по ходатайству о продлении ареста.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир
 
 
