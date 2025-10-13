Карапетяну предъявили новое обвинение

ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Следователи в Армении предъявили предпринимателю Самвелу Карапетяну новое обвинение экономического характера, говорится в заявлении команды адвокатов бизнесмена.

Отмечается, что антикоррупционный суд 15 августа, продлив арест Карапетяна , не подтвердил обоснованность подозрений в совершении им экономических преступлений.

"Не устранив эпизоды с обвинениями экономического характера, то есть, попросту проигнорировав решения суда, подлежащие обязательному исполнению, следственный орган в последние дни установил новый рекорд беззакония: выдвинул еще одно обвинение экономического характера без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания", - отметили адвокаты. По какой статье предъявлено обвинение, не уточняется.

Сторона защиты отметила, что следственный орган, состоящий из более чем 50 следователей, с 15 августа не предпринял никаких процессуальных действий с участием Карапетяна. При этот отмечается, что сторона обвинения обжаловала в кассационном суде решения судов нижестоящих инстанций, отклонивших обвинения в совершении экономических преступлений.

Срок ареста Карапетяна истекает 18 октября. Пока у адвокатов нет информации по ходатайству о продлении ареста.

Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.