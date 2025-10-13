Мерц призвал США усилить поддержку Киева

БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал власти США к усилению поддержки Украины на фоне успехов администрации президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, об этом глава немецкого кабмина заявил на полях мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе.

Трамп, выступая в понедельник в израильском кнессете, заявил, что после завершения усилий по достижению мира в секторе Газа намерен заняться урегулированием конфликта на Украине.