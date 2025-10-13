Рейтинг@Mail.ru
Мерц призвал США усилить поддержку Киева - РИА Новости, 13.10.2025
16:52 13.10.2025
Мерц призвал США усилить поддержку Киева
Мерц призвал США усилить поддержку Киева
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал власти США к усилению поддержки Украины на фоне успехов администрации президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, об... РИА Новости, 13.10.2025
в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Мерц призвал США усилить поддержку Киева

© AP Photo / Leon NealФридрих Мерц
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал власти США к усилению поддержки Украины на фоне успехов администрации президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, об этом глава немецкого кабмина заявил на полях мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе.
"Я не хочу делать из этого тайны - мы также рассчитываем на долговременную поддержку (Украины) Соединёнными Штатами Америки. Так же, как они это показали в этом регионе, они должны показать это вместе с нами и на Украине, и по отношению к России", - передает слова Мерца агентство Рейтер.
Он добавил, что намерен в течение дня обсудить с Трампом возможность совместных действий для прекращения конфликта на Украине.
Трамп, выступая в понедельник в израильском кнессете, заявил, что после завершения усилий по достижению мира в секторе Газа намерен заняться урегулированием конфликта на Украине.
Президент США ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Трамп высказался о своем "украинском импичменте"
12 октября, 19:25
 
