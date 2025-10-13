Рейтинг@Mail.ru
08:57 13.10.2025 (обновлено: 09:12 13.10.2025)
Канада близка к сделкам с США, считает министр промышленности
Канада близка к сделкам с США, считает министр промышленности

Жоли рассказала о важности отраслевых сделок с США для канадской промышленности

CC BY 2.0 / Scazon / Флаги Канады и США
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
CC BY 2.0 / Scazon /
Флаги Канады и США. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Канада считает, что близка к заключению торговых соглашений с США в различных отраслях, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра промышленности Канады Мелани Жоли, у которой издание взяло интервью.
"Канада считает, что близка к заключению отраслевых торговых соглашений с США, рассчитывая на стремление президента (США - ред.) Дональда Трампа добиться успехов в преддверии промежуточных выборов в следующем году", - пишет газета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Трамп смягчил риторику о включении Канады в США
7 октября, 20:26
Жоли в интервью отметила прогресс по торговым соглашениям, в частности по стали.
"Если мы в короткий срок не предпримем мер по стали, мы можем потерять наши заводы", - добавила министр.
По ее словам, в настоящее время стороны обсуждают вопросы стали, алюминия и энергетики.
Издание со ссылкой на два источника в правительстве Канады также сообщает, что канадский премьер Марк Карни в ходе недавних переговоров с президентом США в Вашингтоне провел около 20 минут наедине с Трампом, убеждая его в том, что США нуждаются в Канаде как в союзнике в сфере безопасности и торговом партнере.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая
01:00
 
