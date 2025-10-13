На Камчатке после прикормки медведей в дикой природе проведут проверку

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Специалисты министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края проводят проверку в отношении сотрудников организации, которые прикормили двух медвежат в районе реки Жировая, что привело к изменению естественного поведения животных, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Сразу как появилась информация о медвежатах-сиротах, мы связались с сотрудниками ООО ЧОО "Ветеран", работающими в районе среднего течения реки Жировая. На месте оказалось, что трое медвежат ходят с медведицей. А двух из них намеренно прикормили сотрудники компании, у которых рядом разбит лагерь. Проводится проверка законности действий сотрудников организации", - рассказал начальник отдела федерального государственного охотничьего контроля (надзора) Евгений Кравцов.

Ранее в соцсетях распространилась информация о двух истощенных медвежатах-сиротах в труднодоступном районе бухты Жировая. Подмосковный центр спасения диких животных "Парк львов "Земля прайда" выразил готовность забрать животных к себе. Позже выяснилось, что у медвежат есть мать, которая пришла к лагерю с третьим медвежонком, но два прикормленных детеныша не захотели следовать за ней.

"Вся вина на этих людях, которые поставили там лагерь и прикормили медвежат. Они изменили их естественную модель поведения до того, что даже семейные связи умудрились разрушить", - заявил сотрудник Кроноцкого заповедника, охотовед Владимир Гордиенко.

Начальник управления федерального государственного контроля министерства Всеволод Воропанов сообщил РИА Новости, что планов передавать медвежат в Подмосковье больше нет. "Основания для изъятия молодняка, фактически не оставшегося без материнской опеки, у нас отсутствуют. Необходимо оставить медвежью семью в покое", – подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам ученых, нет гарантии, что привыкшие к людям медвежата не вернутся к лагерю. "Нет 100-процентной гарантии, что не вернутся", - сказала РИА Новости кандидат биологических наук Татьяна Гордиенко.

В минлесохоты считают, что прикормленные медведи не создадут угрозы для туристов. "Территория обитания медвежьей семьи достаточно далеко от различного рода туристических троп и маршрутов. Надо дать зверям шанс остаться и выжить в дикой природе", - полагает Воропанов.

Он напомнил, что за незаконную прикормку диких животных в естественной среде обитания предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.