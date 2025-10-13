У берегов Камчатки зафиксировали семь афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Семь афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщили в Семь афтершоков магнитудой до 4,8 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 10 афтершоков магнитудой до 6,1, один из них ощущался силой до четырех баллов.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населённых пунктах подземный толчок ощущался один раз силой до трех баллов", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам.