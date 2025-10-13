https://ria.ru/20251013/kallas-2047905086.html
Каллас приехала в Киев на переговоры
Каллас приехала в Киев на переговоры - РИА Новости, 13.10.2025
Каллас приехала в Киев на переговоры
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что обсуждает в понедельник в Киеве военную и финансовую поддержку Украины. РИА Новости, 13.10.2025
