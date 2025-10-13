Рейтинг@Mail.ru
Каллас приехала в Киев на переговоры
10:40 13.10.2025 (обновлено: 16:06 13.10.2025)
Каллас приехала в Киев на переговоры
Каллас приехала в Киев на переговоры
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что обсуждает в понедельник в Киеве военную и финансовую поддержку Украины. РИА Новости, 13.10.2025
в мире
украина
кайя каллас
евросоюз
нато
сергей лавров
россия
киев
в мире, украина, кайя каллас, евросоюз, нато, сергей лавров, россия, киев
В мире, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Россия, Киев
Каллас приехала в Киев на переговоры

Каллас в Киеве обсуждает военную поддержку Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас во время визита в Киев. 13 октября 2025
Кая Каллас во время визита в Киев. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кая Каллас во время визита в Киев. 13 октября 2025
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что обсуждает в понедельник в Киеве военную и финансовую поддержку Украины.
"Нахожусь сегодня в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности Украины", - написала Каллас в сети X.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленскому сообщили плохие новости после заявления Трампа
В миреУкраинаКайя КалласЕвросоюзНАТОСергей ЛавровРоссияКиев
 
 
