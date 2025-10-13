Рейтинг@Mail.ru
Кадыров прокомментировал урегулирование в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
09:59 13.10.2025
Кадыров прокомментировал урегулирование в секторе Газа
Кадыров прокомментировал урегулирование в секторе Газа - РИА Новости, 13.10.2025
Кадыров прокомментировал урегулирование в секторе Газа
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал урегулирование конфликта в секторе Газа долгожданным и по-настоящему выстраданным миром. РИА Новости, 13.10.2025
в мире, израиль, россия, палестина, дональд трамп, рамзан кадыров, хамас, красный крест
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Дональд Трамп, Рамзан Кадыров, ХАМАС, Красный Крест
Кадыров прокомментировал урегулирование в секторе Газа

Кадыров назвал урегулирование в Газе долгожданным и выстраданным миром

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал урегулирование конфликта в секторе Газа долгожданным и по-настоящему выстраданным миром.
"Вот и смолкли взрывы. Наступила тишина, к которой люди в секторе Газа так долго шли через боль и утраты. Два года страха, разрухи, голода и слёз. Десятки тысяч жизней оборвались, тысячи семей потеряли своих близких. Мир стал свидетелем настоящего ужаса и страданий, которые невозможно оправдать никакими доводами... И вот теперь наступил долгожданный, по-настоящему выстраданный мир", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
ХАМАС опубликовало видео с еще одним израильским заложником
6 сентября 2024, 00:14
По его словам, на протяжении всего периода боевых действий общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказывал помощь палестинскому народу: отправлялись продовольственные наборы, медикаменты, предметы первой необходимости. Кадыров заявил, что помощь доходила даже туда, куда боялись добираться другие — в самые труднодоступные и опасные районы.
"Пусть на землю Палестины больше никогда не вернётся война! Мы, как и прежде, будем рядом, помогая столько, сколько хватит наших сил и возможностей. Мы с вами, наши братья и сестры", – добавил глава Чечни.
В понедельник проходит обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что группа из семи освобождаемых израильских заложников была передана Красному Кресту в секторе Газа. Агентство Рейтер передавало, что 1966 палестинцев, чье освобождение из тюрем Израиля запланировано на понедельник в рамках урегулирования, сели в автобусы.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Гражданин Израиля и США Идан Александр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад
30 ноября 2024, 19:22
 
