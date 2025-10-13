Красному Кресту передали группу освобожденных израильских заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Группа из семи освобождаемых израильских заложников была передана Красному Кресту в секторе Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.
“Семь заложников переданы Красному Кресту”, — говорится в материале.
© Getty Images / Anadolu / Hamza Z. H. QraiqeaПередача израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа. 13 октября 2025
Передача израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа. 13 октября 2025
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.