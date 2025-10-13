Рейтинг@Mail.ru
Красному Кресту передали группу освобожденных израильских заложников - РИА Новости, 13.10.2025
08:14 13.10.2025 (обновлено: 09:39 13.10.2025)
Красному Кресту передали группу освобожденных израильских заложников
Красному Кресту передали группу освобожденных израильских заложников - РИА Новости, 13.10.2025
Красному Кресту передали группу освобожденных израильских заложников
Группа из семи освобождаемых израильских заложников была передана Красному Кресту в секторе Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 13.10.2025
красный крест, в мире, хамас, израиль, дональд трамп, тель-авив, сша
Красный Крест, В мире, ХАМАС, Израиль, Дональд Трамп, Тель-Авив, США
Красному Кресту передали группу освобожденных израильских заложников

Группу из семи освобожденных израильских заложников передали Красному Кресту

Передача израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа. 13 октября 2025
Передача израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Anadolu / Hamza Z. H. Qraiqea
Передача израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Группа из семи освобождаемых израильских заложников была передана Красному Кресту в секторе Газа, сообщает гостелерадиокомпания Kan.
“Семь заложников переданы Красному Кресту”, — говорится в материале.
Передача израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа. 13 октября 2025
Передача израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Anadolu / Hamza Z. H. Qraiqea
Передача израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа. 13 октября 2025
Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп рассказал об устных гарантиях по перемирию в Газе
Красный КрестВ миреХАМАСИзраильДональд ТрампТель-АвивСША
 
 
