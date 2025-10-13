https://ria.ru/20251013/izrail-2047997317.html
ХАМАС подтвердило передачу тел четырех израильских заложников
ХАМАС подтвердило передачу тел четырех израильских заложников - РИА Новости, 13.10.2025
ХАМАС подтвердило передачу тел четырех израильских заложников
ВОЕННОЕ КРЫЛО ХАМАС ПОДТВЕРДИЛО, ЧТО ПЕРЕДАСТ В ПОНЕДЕЛЬНИК ТЕЛА ЧЕТЫРЕХ ПОГИБШИХ ИЗРАИЛЬСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:17:00+03:00
2025-10-13T16:17:00+03:00
2025-10-13T16:17:00+03:00
ХАМАС подтвердило передачу тел четырех израильских заложников
ХАМАС подтвердило передачу тел четырех израильских заложников в понедельник