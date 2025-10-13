https://ria.ru/20251013/izrail-2047958737.html
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам - РИА Новости, 13.10.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Израильская общественная организация Форум семей заложников заявила, что получила информацию о намерении палестинского движения ХАМАС сегодня вернуть из Газы... РИА Новости, 13.10.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
ХАМАС сегодня вернет тела только четверых погибших заложников из двадцати восьми