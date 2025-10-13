Рейтинг@Mail.ru
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/izrail-2047958737.html
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам - РИА Новости, 13.10.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Израильская общественная организация Форум семей заложников заявила, что получила информацию о намерении палестинского движения ХАМАС сегодня вернуть из Газы... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:23:00+03:00
2025-10-13T14:23:00+03:00
в мире
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_0df3b6574a593fb0e82f5625c4be5c43.jpg
https://ria.ru/20251013/ssha-2047956139.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907631759_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_7ca7f5a45edc903f53251132efa7fb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам

ХАМАС сегодня вернет тела только четверых погибших заложников из двадцати восьми

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Израильская общественная организация Форум семей заложников заявила, что получила информацию о намерении палестинского движения ХАМАС сегодня вернуть из Газы тела только четверых погибших заложников из 28 и назвала это нарушением соглашения
"Семьи заложников с потрясением и ужасом восприняли известие о намерении вернуть сегодня лишь четыре тела погибших из 28, находящихся у ХАМАС. Это вопиющее нарушение соглашения со стороны ХАМАС. Мы ожидаем от правительства Израиля и посредников немедленных действий для исправления этого чудовищного беззакония", - говорится в сообщении организации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп заявил о конце эпохи террора и смерти на Ближнем Востоке
дополняется ...
 
В миреИзраильХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала