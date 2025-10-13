Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
13:42 13.10.2025 (обновлено: 13:43 13.10.2025)
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль
МИД Индонезии опроверг сообщения о возможном визите президента страны Прабово Субианто в Израиль. РИА Новости, 13.10.2025
в мире, индонезия, израиль, египет, прабово субианто
В мире, Индонезия, Израиль, Египет, Прабово Субианто
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль

Президент Индонезии не поедет в Израиль после визита в Египет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 13 окт – РИА Новости. МИД Индонезии опроверг сообщения о возможном визите президента страны Прабово Субианто в Израиль.
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил РИА Новости, что Прабово Субианто приедет с визитом в Израиль во вторник, ведется предварительная подготовка.
"Никаких планов, как уже сообщалось, нет. Согласно первоначальному плану, президент вернётся домой после завершения мероприятия в Египте", - сообщил МИД Индонезии журналистам, комментируя сообщения о возможном визите.
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Нетаньяху заявил, что не сможет принять участие в саммите мира в Египте
В миреИндонезияИзраильЕгипетПрабово Субианто
 
 
