https://ria.ru/20251013/izrail-2047948544.html
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль
МИД Индонезии опроверг сообщения о возможном визите президента страны Прабово Субианто в Израиль. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:42:00+03:00
2025-10-13T13:42:00+03:00
2025-10-13T13:43:00+03:00
в мире
индонезия
израиль
египет
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023919378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c864120345b8bc9ff57b71d09609e314.jpg
https://ria.ru/20251013/sammit-2047940782.html
индонезия
израиль
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023919378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fbbed8ecc34be84e42324ecf3d2679a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, израиль, египет, прабово субианто
В мире, Индонезия, Израиль, Египет, Прабово Субианто
Президент Индонезии не планирует ехать в Израиль
Президент Индонезии не поедет в Израиль после визита в Египет