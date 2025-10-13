Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/izrail-2047930297.html
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник - РИА Новости, 13.10.2025
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник
Президент Индонезии Прабово Субианто приедет с визитом в Израиль во вторник, ведется предварительная подготовка, сообщил РИА Новости советник офиса израильского РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:30:00+03:00
2025-10-13T12:30:00+03:00
индонезия
израиль
прабово субианто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966752_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_a0f44242104e252ca9b345d6f3a5c462.jpg
https://ria.ru/20251013/sammit-2047929944.html
индонезия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_801ace318bcaa726bc6f35691a70bb92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, израиль, прабово субианто, в мире
Индонезия, Израиль, Прабово Субианто, В мире
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник

В Израиле идет подготовка к визиту президента Индонезии Субианто

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто приедет с визитом в Израиль во вторник, ведется предварительная подготовка, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Ведётся предварительная подготовка к приезду президента Индонезии в Израиль завтра", - сообщил он.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Президент Палестины и премьер Израиля примут участие в саммите по Газе
Вчера, 12:28
 
ИндонезияИзраильПрабово СубиантоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала