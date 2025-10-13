https://ria.ru/20251013/izrail-2047930297.html
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник - РИА Новости, 13.10.2025
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник
Президент Индонезии Прабово Субианто приедет с визитом в Израиль во вторник, ведется предварительная подготовка, сообщил РИА Новости советник офиса израильского РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:30:00+03:00
2025-10-13T12:30:00+03:00
2025-10-13T12:30:00+03:00
индонезия
израиль
прабово субианто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966752_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_a0f44242104e252ca9b345d6f3a5c462.jpg
https://ria.ru/20251013/sammit-2047929944.html
индонезия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_801ace318bcaa726bc6f35691a70bb92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, израиль, прабово субианто, в мире
Индонезия, Израиль, Прабово Субианто, В мире
Президент Индонезии прибудет в Израиль во вторник
В Израиле идет подготовка к визиту президента Индонезии Субианто