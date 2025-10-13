Рейтинг@Mail.ru
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters - РИА Новости, 13.10.2025
12:02 13.10.2025
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters - РИА Новости, 13.10.2025
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters
Израиль собирается депортировать 154 освобожденных заключенных палестинцев за пределы израильских и палестинских территорий, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
израиль
израиль
2025
Новости
в мире, израиль
В мире, Израиль
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters

Reuters: Израиль намерен депортировать 154 освобожденных палестинцев

Города мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Города мира. Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Израиль собирается депортировать 154 освобожденных заключенных палестинцев за пределы израильских и палестинских территорий, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Израиль депортирует 154 освобожденных заключенных палестинцев за пределы израильских и палестинских территорий", - говорится в публикации.
