Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters - РИА Новости, 13.10.2025
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters
Израиль собирается депортировать 154 освобожденных заключенных палестинцев за пределы израильских и палестинских территорий, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 13.10.2025
Израиль депортирует 154 освобожденных палестинцев, пишет Reuters
