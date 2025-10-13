Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Тысячи израильтян собрались в центре Тель-Авива в ожидании освобождения похищенных, которые больше двух лет провели в плену в секторе Газа, рассказали в организации Форум семей заложников.
“Тысячи людей собираются на рассвете, чтобы стать свидетелями освобождения заложников”, — говорится в сообщении.
Гостелерадиокомпания Kan сообщает, что родственники заложников собираются в эти часы на базе “Реим” на юге Израиля, куда должны доставить похищенных после освобождения.
Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявлял Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
План Трампа
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа.
ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.
