Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения заложников
07:34 13.10.2025 (обновлено: 08:10 13.10.2025)
Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения заложников
Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения заложников - РИА Новости, 13.10.2025
Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения заложников
Тысячи израильтян собрались в центре Тель-Авива в ожидании освобождения похищенных, которые больше двух лет провели в плену в секторе Газа, рассказали в... РИА Новости, 13.10.2025
тель-авив
израиль
донбасс
хамас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
тель-авив
израиль
донбасс
Дарья Буймова
Дарья Буймова
тель-авив, израиль, донбасс, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
Тель-Авив, Израиль, Донбасс, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения заложников

Тысячи людей собрались в Тель-Авиве в ожидании освобождения из Газы заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Тысячи израильтян собрались в центре Тель-Авива в ожидании освобождения похищенных, которые больше двух лет провели в плену в секторе Газа, рассказали в организации Форум семей заложников.
“Тысячи людей собираются на рассвете, чтобы стать свидетелями освобождения заложников”, — говорится в сообщении.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
12.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Гостелерадиокомпания Kan сообщает, что родственники заложников собираются в эти часы на базе “Реим” на юге Израиля, куда должны доставить похищенных после освобождения.
Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 живых пленников, которых планируется сегодня освободить. Среди них числится уроженец Донбасса Максим Харкин. Освобождение первой группы заложников ожидается в 08:00 утра по московскому времени.

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявлял Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа.
ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
 
Тель-АвивИзраильДонбассХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
