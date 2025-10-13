https://ria.ru/20251013/izrail-2047879916.html
Палестинских заключенных в Израиле готовят к освобождению
Палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед ожидаемым освобождением, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T07:52:00+03:00
Палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед освобождением