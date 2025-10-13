Рейтинг@Mail.ru
Палестинских заключенных в Израиле готовят к освобождению - РИА Новости, 13.10.2025
07:27 13.10.2025 (обновлено: 07:52 13.10.2025)
Палестинских заключенных в Израиле готовят к освобождению
Палестинских заключенных в Израиле готовят к освобождению - РИА Новости, 13.10.2025
Палестинских заключенных в Израиле готовят к освобождению
Палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед ожидаемым освобождением, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Палестинских заключенных в Израиле сажают в автобусы перед ожидаемым освобождением, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальное лицо.
"Палестинские заключенные садятся в автобусы в тюрьмах в преддверии ожидаемого освобождения", - говорится в сообщениях агентства со ссылкой на официальное лицо, вовлеченное в операцию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
