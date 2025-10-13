Израиль не фиксировал нарушений перемирия в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не фиксировала нарушений режима прекращения огня в секторе Газа, который вступил в силу в полдень 10 октября, но осведомлена о столкновениях между палестинскими группировками и местными кланами, сообщил в воскресенье представитель военных.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.