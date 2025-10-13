Израиль не фиксировал нарушений перемирия в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не фиксировала нарушений режима прекращения огня в секторе Газа, который вступил в силу в полдень 10 октября, но осведомлена о столкновениях между палестинскими группировками и местными кланами, сообщил в воскресенье представитель военных.
"Мы не фиксировали нарушений в секторе Газа. Мы наблюдали ожесточенные столкновения между (палестинским движением - ред.) ХАМАС и другими жителями Газы из числа местных палестинцев", - заявил представитель военных на брифинге.
В пятницу власти Израиля объявили, что с полудня 10 октября в секторе Газа действует режим прекращения огня, а армия Израиля отошла на позиции, согласованные в ходе переговоров с посредниками.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
