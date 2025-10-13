Рейтинг@Mail.ru
"Его не увидят и не засекут". Какой самолет начали строить американцы
08:00 13.10.2025
"Его не увидят и не засекут". Какой самолет начали строить американцы
"Его не увидят и не засекут". Какой самолет начали строить американцы
"Его не увидят и не засекут". Какой самолет начали строить американцы
Военно-воздушные силы США пытаются закрепить за собой статус ведущей авиационной силы на планете. Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Аллвин на днях заявил, что...
"Его не увидят и не засекут". Какой самолет начали строить американцы

Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
© United States Air Force
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Военно-воздушные силы США пытаются закрепить за собой статус ведущей авиационной силы на планете. Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Аллвин на днях заявил, что концерн Boeing приступил к строительству прототипа F-47 — первого американского истребителя шестого поколения. Дебютный полет запланирован на 2028-й. Со временем эти машины заменят в строевых частях тяжелые F-22 Raptor. О перспективах амбициозной программы — в материале РИА Новости.

Способы сэкономить

Как уточнил генерал Аллвин, проект разработали быстро — помогло компьютерное моделирование. О строго засекреченном истребителе известно немного. Наверняка применят передовые технологии малозаметности, поставят мощное вооружение, создадут новые двигатели.
Еще в мае Аллвин сообщил, что боевой радиус F-47 — 1900 километров, скорость — до 2400 километров в час. ВВС планируют закупить не менее 185 перспективных самолетов — это больше имеющегося флота тяжелых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Но планы, скорее всего, придется корректировать. Программа столкнулась с рядом проблем.
В частности, прошлым летом конгрессмены на слушаниях признали изготовление даже небольшой серийной партии экономически неоправданным. Дело в том, что самолет шестого поколения оказался в три раза дороже предшественника F-35 — 300 миллионов долларов за единицу. Даже с учетом инфляции и других факторов ценообразования это значительно превышает возможности среднесрочного военного бюджета.
"Эта платформа в нынешнем виде очень дорогая, — отметил тогда министр ВВС Фрэнк Кендалл. — Надеемся в ходе дальнейших работ снизить стоимость, в идеале — до уровня F-35. Но и F-35 весьма недешевый. Тем не менее F-47 по-прежнему в приоритете Военно-воздушных сил. Мы продолжаем изучать концепцию этого стелс-самолета, чтобы найти способы сэкономить, сохранив ключевые боевые характеристики".
Один из вариантов радикального удешевления — отказ от адаптивного двигателя. Ранее в Пентагоне называли силовую установку истребителя его визитной карточкой. Она способна приспосабливаться к условиям полета и менять конфигурацию для обеспечения наилучшей тяги и производительности в той или иной обстановке. Это повышает скоростные и высотные характеристики, снижает расход топлива. Однако в оборонном ведомстве обсуждают менее дорогую альтернативу.
Тайна за семью печатями

Программу NGAD (Next Generation Air Dominance — превосходство в воздухе следующего поколения) запустили несколько лет назад. Сообщали, что истребитель должен быть способен выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО. Утверждали, что он будет невидим для высоко- и низкочастотных радаров и сможет взять на борт гораздо больше вооружения, чем самолеты предыдущего поколения.
По мнению специалистов, перспективный комплекс по размерам не уступает бомбардировщику. Машину, вероятно, оснастят лазерным оружием. Внешний вид F-47— тема для спекуляций. Достоверной информации нет. Однако в 2018-м военное ведомство опубликовало ролик, созданный компьютерным моделированием. Там типичная "невидимка": "бесхвостка" с плавными внешними обводами и минимумом острых граней.
Планер выполнен по интегральной схеме с высоко расположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Два турбореактивных двигателя с плоскими соплами. Судя по остекленной кабине, это пилотируемый вариант. Но многие эксперты считают, что истребитель шестого поколения должен быть беспилотным. Впрочем, похож ли концепт из ролика на реальность — тайна за семью печатями.
Против Китая

Программа NGAD — это целое семейство связанных систем для воздушного боя. Не только истребители, но и беспилотники, орбитальные аппараты, а также платформы в киберпространстве. Поэтому NGAD иногда называют "системой систем". Самолеты действуют в воздухе не в одиночку. Фрэнк Кендалл говорил, что к ним прикрепят "армию дронов". Каждый истребитель может одновременно управлять пятью летательными аппаратами.
Министр ВВС подчеркнул, что характеристики этих БПЛА, а также их внешний облик, пока засекречены. Но не исключил, что линейку дронов представят раньше, чем истребитель. В США не первый год занимаются концепцией "Верный ведомый" (Loyal Wingman). Речь о беспилотнике, берущем на себя некоторые функции летчика: разведывательные, ударные, радиоэлектронного противодействия. Главная задача — действовать там, где человеку опасно. К примеру, в районах, прикрытых глубокоэшелонированной системой ПВО противника.
В России аналогичные беспилотные ведомые разрабатываются для истребителя пятого поколения Су-57. Это тяжелые дроны-невидимки С-70 "Охотник". Они могут не только сопровождать, но и самостоятельно выполнять боевые задачи. Летчик управляет электронным помощником прямо из кабины. А благодаря технологиям малозаметности и истребитель, и дрон эффективны даже в условиях высокой активности вражеской ПВО.
Однако главными соперниками перспективного истребителя в Пентагоне считают не российские, а китайские самолеты. Пекин серьезно продвинулся в разработке машины шестого поколения и представил концепт еще в 2021-м на выставке Airshow China. Тактико-технические характеристики и боевые возможности не раскрывают. Серийное производство наметили на 2035-й.
Американцы очень боятся отстать. Пентагон регулярно проводит военные игры и компьютерные симуляции вооруженного конфликта с Китаем за Тайвань. В большинстве сценариев США терпели поражение, и НОАК удавалось закрепиться на острове. В одной из последних симуляций американцы одержали верх, но серьезно схитрив: перенеся боевые действия в ближайшее будущее. То есть, помимо имеющихся образцов техники и вооружений, задействовали и перспективные, существующие сегодня только на чертежах. В этом сценарии у истребителей шестого поколения была ведущая роль.
