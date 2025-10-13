Рейтинг@Mail.ru
Формат справки об установлении инвалидности изменится с 1 марта 2026 года - РИА Новости, 13.10.2025
02:26 13.10.2025
Формат справки об установлении инвалидности изменится с 1 марта 2026 года
Формат справки об установлении инвалидности изменится с 1 марта 2026 года
Справка об установлении инвалидности в РФ станет электронной с 1 марта 2026 года, её можно будет найти в личном кабинете на Госуслугах, следует из документов... РИА Новости, 13.10.2025
общество
Общество
Формат справки об установлении инвалидности изменится с 1 марта 2026 года

Справка об инвалидности станет электронной с 1 марта 2026 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Справка об установлении инвалидности в РФ станет электронной с 1 марта 2026 года, её можно будет найти в личном кабинете на Госуслугах, следует из документов Минтруда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, справка об инвалидности и выписка из акта медико-социальной экспертизы будут формироваться сразу в электронном виде на Единой цифровой платформе, их будут подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро или уполномоченного им должностного лица. При этом россияне смогут попросить оформить документы в бумажном виде. Они должны быть заверены печатью бюро и подписью руководителя или уполномоченного.
Отмечается также, что оформленные в электронном виде справка и выписка будут направлены в личный кабинет человека на Госуслугах.
