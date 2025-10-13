Формат справки об установлении инвалидности изменится с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Справка об установлении инвалидности в РФ станет электронной с 1 марта 2026 года, её можно будет найти в личном кабинете на Госуслугах, следует из документов Минтруда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, справка об инвалидности и выписка из акта медико-социальной экспертизы будут формироваться сразу в электронном виде на Единой цифровой платформе, их будут подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро или уполномоченного им должностного лица. При этом россияне смогут попросить оформить документы в бумажном виде. Они должны быть заверены печатью бюро и подписью руководителя или уполномоченного.