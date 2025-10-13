https://ria.ru/20251013/ii-2047973107.html
Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг МО
Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг МО - РИА Новости, 13.10.2025
Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг МО
Жители Московской области получили возможность ознакомиться с правилами безопасного использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил 360.ru... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:17:00+03:00
2025-10-13T15:17:00+03:00
2025-10-13T15:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042813174_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_78c2ddcd31abfcce9ae1a744f1d7626f.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042813174_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2947effbcf614d8344bd66ee750ef4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
Жители Московской области получили возможность ознакомиться с правилами безопасного использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на министерство госуправления региона.
Соответствующие материалы размещены в специальном разделе под названием "Цифровая безопасность. Доступно о важном" на портале госуслуг.
"Статья содержит подробные рекомендации для безопасного взаимодействия с ИИ, которые помогут жителям региона правильно пользоваться современными цифровыми сервисами", – рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
Правила объясняют пользователям, какую информацию можно сообщать искусственному интеллекту, а какую лучше оставить конфиденциальной. Проект разработали при участии Минцифры.