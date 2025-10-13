Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг МО

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Жители Московской области получили возможность ознакомиться с правилами безопасного использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил Жители Московской области получили возможность ознакомиться с правилами безопасного использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство госуправления региона.

Соответствующие материалы размещены в специальном разделе под названием "Цифровая безопасность. Доступно о важном" на портале госуслуг.

"Статья содержит подробные рекомендации для безопасного взаимодействия с ИИ, которые помогут жителям региона правильно пользоваться современными цифровыми сервисами", – рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.