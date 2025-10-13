Хуситы будут укреплять военный потенциал для сдерживания Израиля

ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) собирается укреплять военный потенциал для сдерживания противника, исходя из опыта конфликта с Израилем, заявил в понедельник в своем выступлении в связи с 62-ой годовщиной революции Южного Йемена глава Верховного политсовета "Ансар Алла" Махди аль-Машат.
"Мы будем работать над развитием и укреплением нашего военного потенциала во всех областях, чтобы противостоять всем современным военным технологиям противника", - сказал аль-Машат, чье выступление показал телеканал Al Masirah.
Он отметил, что развитие военного потенциала движения "осуществляется в рамках готовности к любым новым ситуациям и обеспечения сдерживания в свете жестокого агрессивного нападения" на страну и народ.
После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы в поддержку палестинцев начали проводить военные операции против Израиля, атакуя связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, а также обстреливая территорию Израиля ракетами и беспилотниками.
