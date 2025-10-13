Рейтинг@Mail.ru
Хуситы будут укреплять военный потенциал для сдерживания Израиля - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/husity-2048067598.html
Хуситы будут укреплять военный потенциал для сдерживания Израиля
Хуситы будут укреплять военный потенциал для сдерживания Израиля - РИА Новости, 13.10.2025
Хуситы будут укреплять военный потенциал для сдерживания Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) собирается укреплять военный потенциал для сдерживания противника, исходя... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T21:58:00+03:00
2025-10-13T21:58:00+03:00
в мире
израиль
йемен
красное (смоленская область)
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
израиль
йемен
красное (смоленская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_70d520192948a4878fc6c2f281b88507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, красное (смоленская область), ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Красное (Смоленская область), Ансар Алла
Хуситы будут укреплять военный потенциал для сдерживания Израиля

Хуситы заявили, что будут укреплять военный потенциал после конфликта с Израилем

© AP PhotoХуситы недалеко от Саны, Йемен
Хуситы недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo
Хуситы недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) собирается укреплять военный потенциал для сдерживания противника, исходя из опыта конфликта с Израилем, заявил в понедельник в своем выступлении в связи с 62-ой годовщиной революции Южного Йемена глава Верховного политсовета "Ансар Алла" Махди аль-Машат.
«

"Мы будем работать над развитием и укреплением нашего военного потенциала во всех областях, чтобы противостоять всем современным военным технологиям противника", - сказал аль-Машат, чье выступление показал телеканал Al Masirah.

Он отметил, что развитие военного потенциала движения "осуществляется в рамках готовности к любым новым ситуациям и обеспечения сдерживания в свете жестокого агрессивного нападения" на страну и народ.
После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы в поддержку палестинцев начали проводить военные операции против Израиля, атакуя связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, а также обстреливая территорию Израиля ракетами и беспилотниками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
В миреИзраильЙеменКрасное (Смоленская область)Ансар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала