В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщило агентство Укринформ, город частично остался без света.

Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове

"В Харькове прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

По информации украинского телеканала "Общественное", после взрывов часть города осталась без света.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.