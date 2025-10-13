https://ria.ru/20251013/harkov-2048070018.html
В Харькове прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщило агентство Укринформ, город частично остался без света. РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины, сообщило агентство Укринформ, город частично остался без света.
Ранее в понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове
.
"В Харькове прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По информации украинского телеканала "Общественное", после взрывов часть города осталась без света.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области
на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.